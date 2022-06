Forum : un satellite européen pour mesurer la chaleur renvoyée par la Terre

Nouvelle mission Earth Explorer de l’ESA

Le satellite Forum (Far-infrared Outgoing Radiation Understanding and Monitoring – Surveillance et compréhension des émissions de radiations dans l’infrarouge lointain), neuvième mission Earth Explorer du programme FutureEO (Future Earth Observation programme) de l’Agence spatiale européenne, sera construit par Airbus Defence and Space et OHB, pour un montant de 160 M€.

Améliorer les prévisions du réchauffement climatique

D’une masse de 883 kg au décollage, Forum sera le premier satellite à observer la Terre dans l’infrarouge lointain, et à mesurer la chaleur émise dans l'espace, grâce à un spectromètre à transformée de Fourier.

Les données recueillies permettront aux scientifiques et aux climatologues de compiler une vue à haute résolution de l'effet de serre terrestre, et d’en savoir plus sur les nuages de glace et la vapeur d'eau dans l'atmosphère, la neige et la glace de surface, le dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre.

Le satellite sera également équipé d'une caméra thermique pour la validation des mesures au sol.

Répartition industrielle

Airbus est le maître d'œuvre de la mission, et OHB fournit l'instrument.

Airbus à Stevenage dirige le développement du satellite, Airbus en Allemagne est responsable de la chaîne de détection de signaux de l'instrument, et Airbus à Toulouse soutient le développement de la plateforme, dont l’avionique s’appuie sur l'utilisation d'une technologie déjà éprouvée sur orbite.

Lancement d’ici cinq ans

Le satellite Forum doit être lancé en 2027 depuis le Centre spatial guyanais, à l’aide du lanceur léger européen Vega C (dont le premier vol est aujourd’hui annoncé pour le 7 juillet prochain).

Il sera placé sur une orbite polaire, à une altitude de 830 km, évoluant sur la même orbite devant le satellite de météorologie MetOp-SG A1, ce qui permettra des observations combinées avec celles de l'interféromètre de sondage atmosphérique infrarouge IASI NG.