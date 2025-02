Forte croissance des ventes d'ATR en 2024

Malgré une chaîne d'approvisionnement encore chahutée, le constructeur ATR a bien tiré son épingle du jeu en 2024. Le spécialiste des turbopropulseurs a enregistré en 2024 un total de 56 commandes, soit une hausse de 40% par rapport à 2023, incluant des engagements de la part d'opérateurs ATR existants pour des renouvellements de flotte et des nouveaux clients, et à la fois des compagnies aériennes et des loueurs. Dans le détail, ce sont 51 ATR 72-600 et 5 ATR 42 qui ont été commandés. L'année 2024 a été marquée par un engagement significatif de la part des compagnies asiatiques (21 nouvelles commandes), mais également par un intérêt nouveau de la part d'opérateurs canadiens (première commande de la compagnie Rise Air). Sur la totalité des commandes, 80% des avions commandés concernent un renouvellement de flottes d'opérateurs ATR préexistants et 20% concernent des nouveaux opérateurs.

Le nombre de livraisons est resté stable par rapport à 2023, avec un total de 35 avions livrés (plus un appareil prêt à l'être), conformément aux prévisions données au début de l'année 2024. ATR prévoit une nouvelle année de stabilisation en 2025, avec des tensions dans la chaîne d'approvisionnement qui persisteront à minima durant la première moitié de l'année.

Le marché d'occasion également très dynamique

ATR a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 milliards de dollars (1,15 milliard d'euros), dont 480 millions de dollars (461,5 millions d'euros) pour la division support et services clients qui a connu une croissance de 15%, après avoir déjà atteint un niveau record en 2023. Le chiffre d'affaires global a été réalisé en confirmant un ratio commandes/livraisons supérieur à 1. Le constructeur a également enregistré près de 100 transactions sur le marché d'occasion, signe d'une forte demande du marché pour les turbopropulseurs. “En 2024, nous avons tenu nos promesses. Nous avons maintenu notre cadence de production, dans des conditions difficiles, tout en accueillant 16 nouveaux opérateurs, en vendant 56 avions, en offrant des services à forte valeur ajoutée et en rationalisant nos opérations pour améliorer la compétitivité de nos produits et la rentabilité de nos clients. Ces résultats continuent à donner à ATR de solides bases pour l’avenir, et montrent que le marché régional est désireux d’acheter des avions ultra efficaces, qui offrent à la fois la bonne capacité, et les bonnes performances économiques et techniques", a déclaré Nathalie Tarnaud Laude, présidente exécutive d'ATR.