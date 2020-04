Formation : Leonardo intègre les drones

Accompagner la clientèle.

Leonardo a décidé d'étendre ses services de formation et d'intégrer désormais les drones, et plus spécifiquement les hélicoptères pilotés à distance. Pour cela, l'industriel italien a obtenu un certificat d'organisme de formation agréé, ou Authorized Training Organization Certificate, par l'ENAC, l'équivalent italien de la DGAC, en charge de la gestion du trafic aérien civil. L'ambition pour Leonardo est ainsi de pouvoir appuyer au mieux ses clients et de les accompagner dans la vente, le soutien et la formation pour la mise en œuvre d'hélicoptères télé-pilotés. « Avec cette certification, Leonardo est désormais capable de fournir des services de formation pour les catégories légères et très légères de systèmes pilotés à distance (jusqu'à 25 kilos) à partir de son Helicopter Training Academy basée à Sesto Calende (dans le nord de l'Italie) », rapporte ainsi Leonardo.



EASA.

L'objectif pour Leonardo est désormais de faire reconnaître cette certification à l'échelle européenne, au niveau de l'EASA, d'ici à 2021. « L'ajout de ce nouveau service permet à Leonardo de répondre à l'évolution de la demande du marché et notamment à celle des opérateurs d'hélicoptères qui utilisent de plus en plus des petits drones pour leur mission, notamment pour la conduite d'opérations en cas de catastrophes naturelles ou pour apporter une réponse d'urgence », décrit l'industriel italien.

Drone italien.

En parallèle de ces nouvelles formations, Leonardo a annoncé le lancement d'un dispositif de formation pour son drone lourd AWHERO, de 200 kilos. Au regard des similitudes de ce système avec les hélicoptères conventionnels, l'industriel italien s'appuiera sur les systèmes de formation conventionnels afin de les adapter au vecteur AWHERO.