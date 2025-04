Forces spéciales : comment MBDA affine sa gamme de missiles

Potentiel naval pour l'Akeron-MP

C'est peu connu, mais l'Akeron-MP a déjà été utilisé par les forces spéciales d'au moins trois pays. Le plus connu est la France, avec des postes de tir répartis au sein des trois composantes (Air, Terre, Marine), à qui l'on doit les premiers tirs opérationnels. MBDA a travaillé à adapter les postes de tirs de la Marine, afin de prendre en compte le tangage et le roulis que connaissent les embarcations.

Le missilier les compense avec d'un mode d'engagement naval développé en quelques mois suite à une demande de la DGA, mais dont l'entrée en service a été bien plus longue, le temps de valider les résultats et de former les commandos marine (ce qui ne commence qu'en avril 2025). Concrètement, le tireur doit enclencher le mode naval disponible dans son poste de tir -ou sur la tablette d'engagement disponible en complément-, ce qui définit dans le viseur un niveau haut et bas lié à la houle, et permet d'accrocher plus facilement la cible.

Le dispositif a été qualifié dès décembre 2023 à DGA EM, au Levant. Le potentiel naval de l'Akeron-MP avait été dévoilé lors de tirs réalisés à Djibouti en août-septembre 2018. En marge d'une campagne globale impliquant principalement des tirs terrestres vers la terre (le préalable au déploiement au sein de l'opération Barkhane), les commandos marine avaient, eux, réalisés deux tirs depuis une ECUME, l'un vers une cible navale, et l'autre vers la terre.

Le nombre de postes de tir modifiés par MBDA n'est pas dévoilé, mais il pourrait porter sur une dizaine d'exemplaires. Quelques tirs ont été plus récemment réalisés pour intégrer la modification du poste de tir, des tablettes et des moyens de simulation servant à l'entraînement. Des tirs -tous de jour, au large de l'île du Levant- ont été réalisés de la frégate La Fayette contre un semi-rigide furtif et rapide, en employant la voie jour du poste de tir.

C'est donc clairement une utilisation contre une menace asymétrique, et un tir a aussi visé une barge d'essais de DGA EM (la cible navale Nestor), utilisée régulièrement pour les tirs d'essais de missiles (dont l'antinavire franco-britannique). Cette dernière a été engagée par la voie infrarouge.

Forces spéciales égyptiennes et suédoises

Après réception de leurs missiles, les forces spéciales égyptiennes ont, elles aussi, réalisé courant 2024 des tirs en ambiance navale, depuis un de leur semi-rigides Rafale 1200 (plus longues que les ECUME des commandos marine français), à proximité de la côte, puis à plus longue distance.

Les Suédois l'ont aussi acquis pour évaluation par leurs forces spéciales. D'autres tirs particulièrement ambitieux et exigeants ont été réalisés pour un autre client, en Arabie Saoudite, mais dans le domaine conventionnel. Au moins un tir a ainsi été réalisé sur cible mobile, en ambiance désertique, de jour comme de nuit, avec plein succès de l'Akeron-MP qui a été tiré en autonomie complète et à portée maximale.

Ces tirs comme d'autres réalisés pour des prospections ou des utilisateurs, soit au total environ 350 tirs- démontrent une forte fiabilité du missile et de son poste de tir. Le détail de la production, réalisée à Selles Saint-Denis n'est pas connu, mais atteindrait déjà plusieurs milliers d'exemplaires. A ce stade, la France reste le premier client, dans l'attente de la signature du contrat Belgique. S'ajoute à cette liste le Luxembourg -également partenaire de Scorpion- et Chypre, un client historique de MBDA, qui déploie ses postes de tir sur des véhicules Sabre d'Arquus (la version d'origine qui a mené au poids lourd des forces spéciales françaises).

D'autres pays en contact frontal avec la Russie ont aussi bénéficié de campagnes de tir. L'Akeron-MP a été nativement conçu pour la haute intensité, avec sa capacité d'engagement à 4 km en utilisant les voies optique et infrarouge, la solution fire and forget, le tir depuis l'espace confiné et la capacité de tir au-delà de la vue directe en utilisant par exemple un microdrone. A terme, l'Armée de Terre et la DGA veulent aussi amener une capacité de tir sur coordonnées, à un horizon qui n'est pas encore dévoilé.

Tir depuis un drone

Le missilier a aussi élargi les possibilités de tir de l'Akeron-MP, en lançant un nouveau concept de drone armé avec le Kerveros, développé en coopération avec le droniste grec Altus. Ce partenariat provient des rencontres qui avaient été nouées avec l'industrie grecque dans la foulée de la conclusion du contrat des frégates de défense et d'intervention, une occasion qui a aussi permis de nouer langue avec l'optronicien Miltech.

Le missilier européen a été séduit par les capacités de la petite société, dont le drone Atlas 8 à voilure tournante (avec huit moteurs électriques de propulsion) affiche une capacité de charge utile à 50 kg, de quoi loger deux Akeron MP. Le drone décolle à la masse maximale de 150 kg, à laquelle il peut voler trois à quatre heures, à une distance de 100 km. La vitesse maximale s'établit à 80 km/h pour une altitude maximale de 16400 pieds. Les premiers tirs sont prévus en Grèce, pour le mois de juin.

Le concept ne s'adresse pas à un utilisateur en particulier, mais peut convenir à des forces spéciales qui se déploient sans capacité aérienne, ou à une armée souhaitant mettre en œuvre une capacité d'intervention sans avoir à risquer des aéronefs qu'elle ne possède pas forcément par ailleurs.

C'est d'autant plus un multiplicateur que le missile Akeron-MP est rigoureusement le même que celui utilisé par les postes de tir terrestres, les utilisateurs du MMP actuels n'auraient donc qu'à acquérir ce poste de tir aérien pour disposer d'une carte supplémentaire dans leur manche.

Et l'Akeron-LP ?

La seule version aéroportée, pour l'instant, c'est l'Akeron-LP, né des besoins des utilisateurs du Tigre. Entretemps, on le sait, les ambitions ont été revues (l'Allemagne décidant de le retirer de sa flotte) mais la France n'a pas forcément renoncé à s'en défaire, malgré une absence de décision officielle. Elle a d'abord annoncé que le rétrofit du Tigre se ferait sans, mais elle a testé, début mars, l'Akeron-LP depuis un Tigre, à DGA EM, à Biscarosse.

Un tir qui suivait celui du missile depuis une installation terrestre (le 5 février, sur l'île du Levant), mais qui annonçait bien la volonté de passer à un tir depuis les airs. En France, le Tigre est utilisé aussi bien par les régiments conventionnels de l'ALAT, que par le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales (RHFS), qui utilise actuellement les roquettes lisses de 68 mm (demain le modèle à guidage laser développé par Thales) et le missile Hellfire.

La situation est donc bien plus complexe qu'elle en a l'air, du fait des performances du missile, confirmées lors de ce premier tir réalisé à portée maximale et avec une trajectoire haute. L'Akeron-LP présentant en outre -comparé au Hellfire- une souveraineté intégrale qui permettrait de sortir dans cette gamme de produit de la dépendance américaine. C'était d'ailleurs un des motifs clairs du lancement du programme de missile de haute trame (MHT) par le ministère des Armées.

Capacités terrestres et navales

A ce stade, l'engin est encore listé par la France dans la dotation de l'Eurodrone, mais pas de quoi suffire à une production de masse de l'Akeron-LP. En fait, le missile a autant d'atouts pour être utilisé depuis des lanceurs terrestres que navals. Car le missile dispose d'un pénétrateur qui aurait aussi une aptitude pour percer une coque, avant d'exploser à l'interieur du navire. L'Akeron-LP amène aussi plus de flexibilité dans le guidage : les voies IR et TV sont conservées, mais avec une voie laser semi-active -les deux petites cornes sur l'avant-.

Le missile a aussi une prédisposition pour obtenir un recalage GPS. Enfin, la fibre optique du MP est aussi remplacée par une liaison radio. Les images du tir du 5 février permettent de visualiser la séquence du missile, accéléré par un booster avant de déployer ses ailes puis de monter en altitude, avant un vol plané terminal, puis l'impact, à la quasi-verticale, sur la zone prévue, en mer (sans cible déployée).

Le nombre de tirs restants n'est pas dévoilé à ce stade mais le missile devrait être disponible pour des livraisons d'ici 2027-2028. Les estimations font état d'une portée de 8 km depuis le sol, 10 km depuis un hélicoptère, et jusqu'à 25 km depuis un drone, du fait d'une altitude de largage plus élevée. Le poids de la munition est de l'ordre de 35 à 40 kg, pod de lancement compris.

L'Enforcer contre les chars

A Sofins, outre sa gamme Akeron, le missilier a aussi prévu de présenter l'Enforcer, un missile antichar léger tiré à l'épaule, avec une portée de 2 km. L'engin est compact (7 kg pour le missile, 12 kg en comptant le poste de tir à l'épaule) est de type tir et oublie, doté d'un mode airburst, et cible prioritairement des effets antipersonnel, anti-infrastructure et anti-véhicules faiblement blindé.

Développé outre-Rhin, il a été retenu par l'Allemagne, client de lancement, et par au moins un client export non dévoilé. MBDA va aussi présenter la nouvelle génération de simulateurs MMP développés par GDI Simulation, ainsi qu'un simulateur de munition téléopérée (Akeron RCX50).