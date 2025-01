Focus sur l’innovation spatiale à Bruxelles

Premier rendez-vous européen majeur de l’année

Depuis 2008, Bruxelles accueille chaque année la grande conférence sur l’espace européen European Space Conference, organisée par le cabinet de lobbying bruxellois Business Bridge Europe, la Commission européenne, le Parlement européen et son intergroupe Sky and Space (Ciel et Espace).

L’événement, qui constitue désormais le premier grand rendez-vous majeur de l’année pour le secteur spatial européen, a quitté l’an dernier le prestigieux palais d’Egmont (qui abrite le ministère belge des Affaires étrangères).

Les conférences et les débats se déroulent désormais dans le centre de Congrès SQUARE, au Mont des Arts, d’une plus grande capacité (jusqu’à 6 000 places, soit trois fois plus).

Moment clé

L’édition 2025 va avoir lieu les 28 et 29 janvier .

Elle intervient juste après trois événements majeurs intervenus depuis septembre dernier.

Tout d’abord la nomination le 17 septembre d’un nouveau commissaire en charge des questions de défense et d’espace, Andrius Kubilius, en remplacement du commissaire Thierry Breton, démissionnaire.

Ensuite, la signature le 16 décembre du contrat de cession donnant le coup d’envoi à la constellation Iris2 de l’Union européenne pour les communications sécurisées – un projet longtemps porté par le commissaire Thierry Breton.

Enfin, le 20 janvier, le retour à la présidence de Donald Trump, avec toutes les interrogations qui se posent sur l’avenir des échanges politiques et commerciaux entre l’Europe et les Etats-Unis, avec notamment les coopérations en cours ; certaines – autour du retour sur la Lune en particulier – seront peut-être remises en cause par le projet d’envoyer un homme sur Mars annoncé lors de l’investiture du 47e président américain…

En attendant, la conférence bruxelloise affiche comme ambition : « Consolider l’ambition spatiale de l’Europe : vers un avenir compétitif, sûr et autonome ».

Pour mémoire, l’édition 2024 avait mis un accent assez inédit sur les questions de défense et de sécurité.

Focus sur l’innovation

Par ailleurs, l’innovation sera mise à l’honneur durant la conférence, avec la session « Startup Spotlight Pitch – Innover grâce à la disruption » organisée le mardi 28 janvier de 11h15 à 12h15 dans la salle de l’Agora.

Animée par Jean-Jacques Dordain, ancien directeur général de l’Agence spatiale européenne, elle permettra à plusieurs jeunes entreprises européenne (dont trois françaises) de présenter leurs solutions innovantes :

Alpha Impulsion (France) dévoilera sa propulsion autophage hybride, une technologie promettant des lancements plus « propres » et économiques. Avec son premier essai en vol prévu pour 2025, cette innovation pourrait réduire considérablement l’impact environnemental des fusées.

(France) dévoilera sa propulsion autophage hybride, une technologie promettant des lancements plus « propres » et économiques. Avec son premier essai en vol prévu pour 2025, cette innovation pourrait réduire considérablement l’impact environnemental des fusées. ArcSpace (France) se concentre sur l’assemblage spatial in situ , proposant des outils de fabrication pour infrastructures orbitales, un levier clé pour un espace plus durable.

(France) se concentre sur l’assemblage spatial , proposant des outils de fabrication pour infrastructures orbitales, un levier clé pour un espace plus durable. ATMOS Space Cargo (Allemagne) ambitionne de démocratiser l'accès à la micropesanteur grâce à sa capsule récupérable Phoenix, qui doit effectuer des missions commerciales dès la fin de cette année.

(Allemagne) ambitionne de démocratiser l'accès à la micropesanteur grâce à sa capsule récupérable Phoenix, qui doit effectuer des missions commerciales dès la fin de cette année. Ecosmic (Italie-Pays-Bas) vise à désengorger les orbites avec son logiciel SAFE, qui optimise la gestion du trafic spatial. Une version bêta est disponible depuis janvier 2025.

(Italie-Pays-Bas) vise à désengorger les orbites avec son logiciel SAFE, qui optimise la gestion du trafic spatial. Une version bêta est disponible depuis janvier 2025. Snowpack (France) œuvre dans la cybersécurité spatiale et propose une technologie rendant les systèmes invisibles aux cyberattaques.

Ces startups, soutenues par des acteurs institutionnels comme l’ESA et la Commission européenne, encouragent l’Europe à miser sur l’audace technologique pour consolider sa place sur la scène spatiale mondiale.

A noter par ailleurs une importante présence de l’ESA sur la conférence, dont le directeur général Josef Aschbacher donnera un discours après celui d’accueil d’Andrius Kubilius.

Le détail des rendez-vous ESA est en ligne.