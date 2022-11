FNAM : Le transport aérien se redresse

Les compagnies aériennes françaises membres de la FNAM (Fédération nationale de l'Aviation et ses Métiers) ont dû répondre à une forte demande de voyages en août et en septembre. Pour la saison hiver, les réservations sont très bien orientées et les transporteurs sont relativement optimistes, mais il subsiste des incertitudes importantes.

Comme la plupart des grandes compagnies mondiales, les transporteurs aériens principaux français ont réalisé un bel été 2022, avec un fort retour de la demande de voyages. « Les compagnies de la FNAM ont réalisé, en août 2022, un total de 87,5 % du trafic du même mois de 2019, avec des