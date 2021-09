FlytX débute les essais en vol

FlytX aux essais en vol

Résultat de plus de dix ans de recherche, l'avionique FlytX de Thales a été conçue pour améliorer l’efficacité opérationnelle de l’équipage en réduisant sa charge de travail et en facilitant la compréhension de l’environnement et de la situation. Elle se caractérise par une conception centrée sur l’équipage, nativement connectée et cybersécurisée, favorise la coopération avec les autres acteurs de l’écosystème aérien. Compacte, elle offre enfin une réduction du poids, de l’encombrement et de la consommation d’énergie de 40% par rapport aux suites avioniques actuelles.

En origine et en modernisation

Adaptable à tous les segments du marché des hélicoptères pour les nouveaux programmes (linefit) comme pour les chantiers de modernisation (retrofit), FlytX se décline au travers d’un poste de pilotage équipé de quatre écrans. La suite avionique de Thales a d’ores et déjà été sélectionnée par Airbus Helicopters et la Direction Générale de l’Armement (DGA) pour équiper le Guépard, futur hélicoptère interarmées léger mais aussi par VR-Technologies pour le futur hélicoptère léger mono turbine, VRT500.

Maturer le système

Pilotes et ingénieurs de Thales capitalisent sur les essais en vol de la version mono-écran de FlytX afin d’effectuer en boucle courte des ajustements pour améliorer la performance et la maturité du système avant son intégration sur ces premiers programmes clients. Les essais en vol du VRT500 prévus début 2022 bénéficieront notamment des progrès effectués suite à ces vols sur Cabri.