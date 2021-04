Flydubai reprend ses vols en Boeing 737 MAX

Travail préalable sur les Boeing 737 MAX

A compter du 8 avil, les Boeing 737 MAX réceptionnés par Flydubai avant l'immobilisation du moyen-courrier reprendront progressivement leurs vols après avoir été "autorisés" par les autorités de l'aviation civile des Emirats Arabes Unis. Le bon de vol est précédé par tout un travail de modifications sur avion suite aux demandes de la FAA et d'une révision de l'appareil et de ses différents systèmes critiques suite à une longue immobilisation. Sur les 14 appareils qui avaient été réceptionnés par Flydubai, quatre sont en capacité de reprendre les vols, trois Boeing 737 MAX 8 et un 737 MAX 9. La compagnie aérienne compte 11 Boeing 737 MAX-8 et trois Boeing 737 MAX 9 au registre.

237 exemplaires à réceptionner

Flydubai fait partie des très gros clients de la famille Boeing 737 MAX avec une première commande passée lors de l'édition 2013 du Salon de Dubai pour 75 exemplaires fermes assortis de droits d'achats sur 25 autres. Commande qui avait été finalisée en janvier 2014. Puis, en novembre 2017, toujours pendant le Salon de Dubai, la compagnie aérienne avait re-signée pour 225 exemplaires. Sur ce total, 50 sont des Boeing 737 MAX 10. Sur le site de Boeing, Flydubai avait encore 237 exemplaires à réceptionner.

Les autres gros clients du 737 MAX

Hors loueurs, les autres gros clients de la famille Boeing 737 MAX sont Southwest Airlines (281, les 737 MAX 7 non compris), Lion Air (251), United Airlines (211), Ryanair (210), VietJet (200), SpiceJet (142). Avant leur déconfiture, Jet Airways et Norwegian en ont fait partie avec respectivement 225 et 110 exemplaires.