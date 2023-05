Flydubai présente sa nouvelle classe affaires

C’est au cours de l’édition 2023 de l’Arabian Travel Market que la compagnie Flydubai a présenté sa nouvelle cabine classe affaires qui va équiper une sélection de ses Boeing 737 exploitant ses destinations les plus lointaines à compter de la fin de l’année, avec l’implantation de dix mini-suites par avion.

Mini-suites avec couchettes

Flydubai est le client de lancement du nouveau siège VUE, proposé par Safran Seats, qui équipe les nouvelles cabines de la compagnie dubaïote. VUE est pensé pour permettre aux passagers d’avoir une expérience similaire à ce que propose les confortables cabines des avions de plus grande capacité, tout en autorisant une implantation efficace et densifiée. L’appellation « VUE » vient du fait que, grâce à son implantation en chevron inversé le siège donne à chaque passager une vision optimale sur le hublot. Ce nouveau siège permet aux passagers d’avoir une très grande intimité, avec un accès direct au couloir et une transformation possible en couchette selon les standards qui régissent maintenant tous les sièges de classe affaires en long-courrier.

Le siège de Flydubai, dont l’environnement a été pensé en collaboration avec le studio de design JPA, sera équipé d’une petite porte créant une sorte de mini-suite, avec des prises pour charger les smartphones et des espaces de rangements personnalisés. Les sièges sont équipés d’éclairage d’ambiance installés directement sur la coque, mais aussi sous la partie qui se conjugue avec le siège pour créer la couchette et à l’intérieur même des espaces de rangement. Le siège de Flydubai sera par ailleurs équipé du dernier système IFE (divertissement en vol) RAVE Ultra de Safran, avec des écrans de 17,3 pouces (environ 44 cm), avec une qualité 4K, une navigation digitale et un très grand choix de films et d’émissions de télévision. Côté restauration, une sélection de repas, de snacks et de boissons fraîches et chaudes inclus sont disponibles pour tous les passagers de business class. Des plats chauds d’inspiration internationale sont proposés sur les vols d’une durée supérieure à 90 minutes, et des snacks et des repas froids sur les vols plus courts.

Une flotte de 76 Boeing 737

Depuis le lancement de ses premiers vols en juin 2009, Flydubai a transporté un total de 90 millions de passagers, avec un réseau de 110 destinations dans un total de 50 pays en Afrique, Asie Centrale, le Caucase, l’Europe centrale et sud-orientale, le Golfe, le Moyen-Orient et le sous-continent indien. La compagnie filiale d’Emirates exploite une flotte totale de 76 Boeing 737 : 30 Boeing 737-800 NG, 43 Boeing 737 MAX 8 et 3 Boeing 737 MAX 9.