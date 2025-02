Flexjet prend pour 7 Md$ de jets d'affaires Embraer

Flexjet signe pour 182 jets d'affaires Embraer fermes et prend 30 options

L'un des principaux opérateurs de jets d'affaires en propriété fractionnée, Flexjet, commande auprès d'Embraer 182 jets d'affaires fermes et prend 30 options sur des appareils supplémentaires. La commande porte sur un mix de Phenom 300E, Praetor 600 et Praetor 500. Valeur globale du contrat : 7 Mds, prix catalogue. Le contrat comprend des services de soutien technique et de MRO.

Un client fidèle du constructeur brésilien

Flexjet est un client fidèle du constructeur brésilien. Il a été client de lancement du Legacy Executive en 2003, du Phenom 300 en 2010, du Legacy 450 en 2016 et des Praetor 500 / 600 en 2019. Son parc global dépasse les 300 jets d'affaires avec un nombre non précisé de jets Embraer qui côtoient également des Bombardier Challenger 350 et 3500 sur le segment des "moyens et super-moyens", tandis que le Gulfstream G650 occupe le créneau du très long-courrier.