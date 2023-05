Finnair va louer deux de ses Airbus A330 à sa partenaire de oneworld Qantas

Petits arrangements entre partenaires de l'alliance oneworld. La compagnie Finnair a conclu un contrat de location de longue durée avec sa partenaire d'alliance, Qantas, concernant deux Airbus A330. Les deux appareils seront d'abord loués à Qantas avec leur équipage pour une période de deux ans et demi en wet lease (avec équipage), puis en dry lease (sans équipage), à partir de 2025. Le wet lease pour le premier Airbus A330 démarrera en octobre 2023, et celui du deuxième Airbus commencera début 2024. Ce contrat fait partie des efforts de Finnair pour assurer un rendement optimal de sa flotte d'Airbus A330, alors que la compagnie est toujours fortement entravée pour ses liaisons long-courrier par la fermeture de l'espace aérien russe faisant suite au début du conflit en Ukraine.

Un programme circulaire de vols

Durant la période de wet lease, l'Airbus A330 sera déployé sur les routes Qantas entre Sydney et Singapour, ainsi qu'entre Sydney et Bangkok. Les pilotes de Finnair effectueront les vols de la compagnie finlandaise entre Helsinki et Singapour et entre Helsinki et Bangkok et feront ensuite les vols vers Sydney pour Qantas, avant de revenir à Helsinki. Les personnels de bord seront fournis par les partenaires de Finnair basés à Singapour et Bangkok, et la maintenance sera assurée par Finnair et ses partenaires.

Finnair précise qu'elle a prévu un dimensionnement de ses équipes de pilotes suffisant pour couvrir tous ses besoins, y compris ceux concernés par le wet lease. Le contrat avec Qantas n'affectera pas non plus le déploiement des personnels de bord de Finnair, sur son propre réseau. Rappelons que depuis la fermeture de l'espace aérien russe, Finnair a rebâti un réseau plus équilibré, du fait que l'évitement de l'espace aérien russe a rallongé les temps de vols entre son hub d'Helsinki et les destinations asiatiques.