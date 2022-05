Finnair prépare déjà l'hiver prochain

Des vols aussi au départ de Stockholm

Finnair ne desservira toujours pas Tokyo/Haneda, Nagoya, Osaka et Sapporo l'hiver prochain en raison de la fermeture de l'espace aérien russe. Néanmoins, la compagnie aérienne redéploiera une partie de sa capacité long-courrier en lançant des vols au départ de Stockholm en Suède et à destination des Etats-Unis et de la Thaïlande. Bangkok et Phuket seront ainsi chacune desservie par deux vols hebdomadaires tandis que trois vols par semaine seront proposés sur New York, Los Angeles et Miami, toujours au départ de Stockholm.

15 destinations long-courriers

Ces trois destinations américaines seront aussi desservies au départ d'Helsinki à raison d'un vol quotidien sur New York, trois vols hebdomadaires vers Los Angeles et Miami auxquels s'ajoutent quatre vols par semaine sur Dallas et Chicago. Au total, cinq destinations américaines et 10 destinations asiatiques puisque, outre Bangkok et Phuket, d'Helsinki comme de Stockholm, Finnair continuera à desservir Krabi (deux vols par semaine), Tokyo/Narita, Séoul, Singapour et New Delhi avec des vols quotidiens. Sans oublier Hong Kong et Shanghai (une fois par semaine). S'ajoute la nouvelle destination de Mumbai (4 fois par semaine).

62 destinations en Europe

Avec un taux de remplissage actuel de 60 % en moyenne en Europe, Finnair proposera cet hiver 62 lignes, dont une double desserte quotidienne au départ et à destination de la plupart des capitales européennes, répondant ainsi aux besoins des voyageurs d'affaires et de loisirs. Depuis la France, la compagnie aérienne sera présente au départ de Paris-CDG avec 5 vols par jour et de Nice avec jusqu’à 7 vols par semaine.