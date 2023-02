Finnair modifie dix Airbus A350 pour plus de fret et passagers

Finnair : modification de 10 de ses Airbus A350

Le 30 janvier 2023, Finnair a relevé les modifications apportées à dix de ses Airbus A350 phares pour augmenter la capacité de fret et de passagers, dans le cadre de l'augmentation de la capacité pour le marché des voyages asiatiques de Finnair. Aux côtés d'Airbus, Finnair a ajusté la masse maximale au décollage (MTOW) pour des avions spécialement sélectionnés.

Les modifications impliquent également des changements mineurs au niveau du logiciel, des placards et des manuels d'utilisation de la cellule d'avion. Les changements et les modifications ont été appliqués aux cellules d'avion qui desservent régulièrement les lignes vers Séoul et Tokyo, qui sont les deux plus longues lignes intercontinentales exploitées par Finnair à l'heure actuelle.

...Finnair s'adapte à la fermeture de l'espace aérien Russe

La fermeture de l'espace aérien russe a rendu les routes vers l'Asie plus longues, les avions suivent soit un acheminement vers l'extrême nord, soit un acheminement vers l'extrême sud. Cela entraîne une consommation accrue de carburant et une limitation du nombre de passagers et de fret transportés.

Finnair a effectué des modifications pour augmenter les poids au décollage et les capacités de vol pour maintenir sa rentabilité malgré les défis. Les modifications ont été terminées en janvier 2023 et le premier vol avec les améliorations a été opéré le 18 janvier 2023.

Nouveaux vols en Asie

Finnair annonce la reprise de ses vols entre Helsinki et Osaka avec trois vols par semaine, et ajoutera des fréquences vers l'aéroport de Tokyo Narita. La compagnie aérienne finlandaise opérera également des vols quotidiens vers Hong Kong et Delhi durant la saison d'été 2023.

Les vols Helsinki-Osaka auront lieu les mercredis, vendredis et dimanches et Osaka-Helsinki les lundis, jeudis et samedis à compter du 26 mars 2023. Quant aux vols Helsinki-Tokyo Narita, ils seront opérés les lundis, mardis, jeudis et samedis, tandis que les vols Tokyo Narita-Helsinki auront lieu les mardis, mercredis, vendredis et dimanches à compter du 27 mars 2023. Pendant la saison estivale, Finnair opèrera également des vols quotidiens vers l'aéroport de Tokyo Haneda.