Finnair finalise un partage de codes avec Fiji Airways

Finnair et Fiji Airways ont conclut un accord de partages de codes qui permet pratiquement à leurs passagers de faire un tour du monde. Le code AY sera apposé sur les vols Fidji Airways au départ de Tokyo Narita, Singapour et Hong Kong vers l'aéroport de Nadi, la principale plateforme de l'archipel des Fidji. Par la suite, le code devrait également être apposé sur les vols au départ de San Francisco et Los Angeles vers Nadi, sous réserve d'approbation gouvernementale.