Finnair dévoile ses toutes nouvelles cabines long-courrier

La compagnie a investi un total de 200 millions d'euros pour présenter de toutes nouvelles classes de voyage, dont un nouveau siège business et l'introduction d'un premium economy, inédite pour Finnair.

Préparer la sortie de crise en proposant un "upgrade" de ses sièges cabines. C'est la volonté de la direction de la compagnie aérienne Finnair qui a dévoilé ce matin à Helsinki ses toutes nouvelles cabines qui équiperont l'ensemble de la flotte long-courrier de la compagnie dans les deux ans (A330 et A350). Pour ce faire, la compagnie a consenti un investissement total de 200 millions d'euros avec un tout nouveau siège business, l'introduction d'une classe premium economy inédite et un siège éco réactualisé. Pour sa classe affaires, Finnair a fait appel à Collins Aerospace et se trouve donc être la compagnie de lancement du nouveau siège AirLounge de l'équipementier. Ce siège très innovant qui a un dossier fixe créée une sorte de cocon et permet de l'espace et un confort supplémentaire pour les passagers. Il se transforme évidemment en lit totalement plat grâce au déploiement de panneaux intégrés. En position couchette, les passagers disposent d'une grande longueur grâce à l'espace matérialisé sous la coque du siège de la rangée précédente. L'implantation en 1-2-1 garantit que tous les passagers aient accès au couloir. Les sièges au centre de la cabine sont séparés par une cloison amovible qui peut s'abaisser lorsque deux passagers voyagent ensemble. Chaque siège est doté d'espaces de rangements optimisés, d'une ambiance lumineuse personnalisable et d'une connectivité améliorée, notamment USB A et USB C, une alimentation PC et un chargement mobilise sans fil sur une des tablettes. Tous les appareils long-courrier de Finnair sont équipés d'une connectivité internet. Le système de divertissement en vol (IFE) est assuré par Panasonic avec une nouvelle interface personnalisée plus conviviale et un écran plus large de 18 pouces (45,7 cm).

Le nouveau siège business de Finnair en position sommeil © Fermer

Dans le cadre de la présentation de ses nouvelles cabines, Finnair introduit aussi une cabine Premium Economy inédite qui est plus particulièrement dédiée à la clientèle loisirs souhaitant une expérience passagers améliorée, mais qui, dans le cadre de la reprise du transport aérien mondial, pourrait aussi séduire une clientèle d'affaires soucieuse de contrôler les coûts et n'étant pas forcément en mesure de privilégier la cabine affaires. Le siège pour cette nouvelle classe est le Vector Premium, de l'équipementier Haeco Solutions, dont Finnair est aussi la compagnie de lancement. Cette nouvelle cabine prévoit un total de seulement 26 passagers par appareil en implantation 2-4-2. Le siège offre environ 50% d'espace supplémentaire par rapport à celui de la classe économique. Il a été optimisé pour un confort et une ergonomie améliorés, avec des coussins à mémoire de forme, une inclinaison de 8 pouces (20,3 cm), un repose-jambes, et un appuie-tête à six positions. Le siège dispose d'un rangement pour les ordinateurs portables et les petits objets personnels, ainsi qu'un grand plateau pour le travail et les repas, des lampes individuelles, une alimentation PC universelle et des ports USB-A. Chaque siège est équipé d'un système de divertissement en vol repensé avec des écrans de 13 pouces (33 cm).

Le siège Premium economy de Finnair © Fermer

Finnair a également investi dans le renouvellement de sa classe économique avec de nouveaux sièges, des options de rangement personnel, une connectivité USB A et C, des écrans de divertissement à bord plus grands et une interface utilisateur actualisée. Seize des A350 verront leurs cabines économiques dotées de nouvelles housses de sièges et d'une expérience utilisateur actualisée afin de s'aligner sur le design des nouvelles classes affaires et premium economy.

La cabine économique de Finnair © Fermer