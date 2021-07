Finlande : Nouvelle proposition du consortium Eurofighter

L’Eurofighter en embuscade

La Finlande cherche depuis plusieurs années au travers de son programme HX à remplacer ses Boeing F-18 C/D encore en service. Le budget de ce contrat est évalué à 12 milliards pour 64 appareils livrables entre 2025 et 2030. La « Ilmavoimat » a shortlisté plusieurs candidats : le F-18 block III et sa version de guerre électronique offensive EA-18G Growler, le F-35-F4, le JAS-39 Gripen E, l’Eurofighter Typhoon T3/T4 et le Rafale F4. Une des principales requêtes de l’état-major finnois est de disposer d’un avion fiable aux technologies éprouvées, mais aussi de pouvoir mener des opérations SEAD. Cette demande placerait de facto Boeing en position de favori. En octobre 2020 Helsinki a obtenu l'accord du Département d'Etat de bénéficier d'une vente en FMS de 50 F/A 18E, De 8 F/A 18F, et surtout de 14 EA-18G Growler de brouillage offensif. Mais le 31 mars 2020, le Royaume-Uni qui développe depuis une dizaine d’années un Typhoon aux capacités de guerre électronique améliorées, a proposé à la Finlande de rejoindre son programme. Dans le détail, Leonardo et BAE Systems proposent le développement conjoint du nouveau radar ECRS Mk2 AESA qui offre des possibilités d’attaque électronique. Un concept également proposé sur le radar du F-35, l'AN/APG-81.

Proposition supplémentaire

En plus de cette nouvelle proposition opérationnelle, le consortium vient de consolider son offre industrielle afin de convaincre Helsinki. Tout d'abord, la partie britannique propose également de produire localement les réacteurs EJ200 de l’Eurofighter. En effet, en cas de victoire de l’Eurofighter, la Finlande se verra offrir le statut de partenaire du programme comme le sont le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne. Ceci permettra donc que l’assemblage final et le contrôle (FACO) soient directement réalisés sur le territoire Finlandais. Dans un tel scénario, la Finlande pourrait se voir attribuer un rôle de leadership parmi les autres partenaires sur les questions de maintenance, de réparation et de révision pour les trente prochaines années.

Résultat fin 2021

Avec cette nouvelle offre industrielle, le consortium Européen espère devancer les concurrents américains, qui disposent actuellement d'un support politique inégalé comme l'a démontré le coût unitaire des F-35 défiant toute concurrence proposés à la Suisse. Les résultats définitifs suite aux nouvelles offres remises le 30 avril 2021 sont attendus avant la fin de l’année 2021. Si les Finlandais portent beaucoup d'intérêt aux capacités SEAD de leurs futurs appareils, les critères de coûts d'acquisition et d'entretien restent décisifs. C'est sur ce point que les F-18 avaient emporté la mise, et sur le fil, au début des années 90 face au Mirage 2000. La presse locale découvrit toutefois par la suite que ces derniers n'étaient pas totalement équipés en avionique et en guerre électronique, ce qui entraina une modernisation et de nouveaux coûts associés10 ans plus tard.