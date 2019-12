Financement vert pour un ATR 72-600

Depuis plusieurs maintenant, la compagnie aérienne régionale suédoise Braathens Regional Airlines (BRA) exploite le premier avion, ATR 72-600, financé à l'aide de fonds verts. L’appareil est loué auprès d’Avation et financé par Deutsche Bank. Il s’inscrit dans une commande plus large de cinq ATR 72-600, tous acquis par Avation auprès d’ATR, et loués à Braathens Regional Airlines (BRA). Au terme de cette commande, soit début 2020, Braathens Regional Airlines exploitera une flotte exclusivement ATR, composée de 15 ATR 72-600. Vigeo Eiris, l'une des principales agences indépendantes de notation environnementale, sociale et de gouvernance dans le monde, a rendu un avis confirmant que le projet de remplacement d’avions régionaux vieillissants par des ATR 72-600 neufs respectait les principes des crédits et obligations verts établis par la Loan Market Association en 2018.

Le président de BRA, Geir Stormoken, souligne : « Nous nous sommes engagés à réduire notre impact environnemental et l'ATR est un élément essentiel de notre stratégie. Avec cet objectif en tête, il est tout simplement logique de choisir l'avion le plus efficace. En remplaçant notre flotte actuelle de jets régionaux par des ATR 72-600, nous réduirons nos émissions de CO2 de 7 500 tonnes par avion et par an. Nous sommes convaincus que l'aviation est un élément fondamental du réseau de transport régional suédois et nous avons hâte de montrer à nos passagers et au grand public suédois qu’une aviation responsable et durable est possible. » L'avion durable est en effet un combat permanent et de tous les instants. Notamment face à la désinformation menée par certains lobbies.