Fin de mission pour le nanosatellite édudiant Eyesat

Un projet mobilisant plus de 250 étudiants

Le premier nanosatellite étudiant du Cnes, un cubesat 3U de 8 kg, avait été lancé le 18 décembre 2019 depuis la Guyane, à l’occasion de la mission VS 23 (sur Soyouz), à bord de laquelle se trouvait notamment le satellite européen Cheops, destiné à caractériser quelques 500 exoplanètes connues.

L’objectif d’Eyesat était d’étudier durant un an la lumière zodiacale et la Voie lactée, mais aussi d’embarquer des nouvelles technologies, et surtout de fédérer des dizaines d’ingénieurs en devenir autour d'un même défi : la conception, le lancement et l’opération d’un cubesat placé sur une orbite héliosynchrone, à environ 500 km d’altitude.

Le projet avait rassemblé plus de 250 étudiants et divers partenaires académiques (Isae-SupAéro, IUT de Cachan, ENAC…), dans le cadre du projet pédagogique Janus (Jeunes en Apprentissage pour la réalisation de Nanosatellites des Universités et des écoles de l’enseignement Supérieur - aujourd’hui Nanolab Academy).

Une spin-off et un satellite plus robuste que prévu

La startup toulousaine U-Space est née de cette aventure, et a accompagné le projet Eyesat tout au long des bons et loyaux services du satellite, bien plus robuste que prévu.

En effet, les opérations ont finalement duré quatre ans, jusqu’à ce que le petit satellite se consume dans l’atmosphère terrestre, le 19 novembre dernier vers 19 heures.

Malgré l’émotion de cette fin inéluctable, « tous les acteurs de ce projet peuvent être fiers du travail accompli, lit-on sur la page LinkedIn du Cnes. Eyesat est une réussite collective, et marquera sans conteste les débuts de la grande épopée des nanosatellites français. »