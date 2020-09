Fin de mission en Estonie pour l'armée de l'Air, avion décarboné, Air France et Orly, cette semaine dans Air et Cosmos magazine

Cette semaine dans Air&Cosmos magazine PREMIUM 2700 :

DÉFENSE

Police du ciel en Estonie : fin de mission pour les ailes françaises

PROGRAMMES ET DÉVELOPPEMENT

Avion décarboné : « C’est un aggiornamento total sur beaucoup de choses »

Les défis de la filière hydrogène

TRANSPORT AÉRIEN

Crise du coronavirus : les américains vont encore tailler dans leurs effectifs

Covid-19 : Norwegian toujours en grande difficulté

Air France monte en puissance à Orly

Frontières : l’IATA exhorte à la réouverture

Contenu PREMIUM : Note d'éclairage de la banque Jefferies sur les annonces de retrait du service, les annulations et les reports de commandes par les compagnies aériennes depuis le début de la crise liée au COVID-19

ESPACE

Vol habité : en attendant Crew 1

