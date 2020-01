Fin d’après-midi martienne

Thomas Appéré est enseignant de physique-chimie et d’informatique dans un lycée à Vannes, en Bretagne, et docteur en planétologie, spécialiste en télédétection hyperspectrale. Il a notamment travaillé sur les neiges saisonnières de Mars, et l'atmosphère et la surface de Titan.

Passionné par le traitement des images envoyées par les sondes explorant le système solaire, il réalise régulièrement des mosaïques ou des colorisations d’images inédites, qu’il partage ensuite sur les réseaux sociaux.

L’une de ses dernières colorisations a été mise en ligne le 13 janvier.

Elle est composée de douze images acquises sur la planète Mars par la caméra NavCam de navigation gauche de l’astromobile Curiosity de la Nasa, lors du sol 2595 (24 novembre 2019). L’heure de prise de vue est approximativement 16h30, heure locale.

Curiosity évolue sur la planète rouge depuis le 6 août 2012 ; au 24 janvier 2020, cela représentait 2654 sols (2727 jours). Au sol 2639 (8 janvier), l’engin avait parcouru 21,68 km. Il se situe actuellement sur les contreforts du mont Sharp, au centre du cratère Gale.