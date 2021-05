Filière hydrogène aéroportuaire : les lauréats de l'AMI international ont été désignés

Le transport aérien en général et la communauté aéroportuaire en particulier poursuivent leurs efforts pour améliorer leur empreinte environnementale. En février dernier, un appel à manifestation d'intérêt (AMI) international, baptisé "H2 Hub Airport", a été initié par le groupe ADP, Air France-KLM, Airbus, la région Ile-de-France avec le soutien de Choose Paris Region, pour explorer les opportunités offertes par l'hydrogène sur les aéroports franciliens et relever le défi de la décarbonation du transport aérien.

124 candidatures

Cet AMI a été un véritable succès puisqu'au total 124 candidatures ont été reçues. 11 lauréats ont été sélectionnés par un jury composé de représentants des signataires de l'AMI et conseillé par deux experts, Philippe Boucly, président de France Hydrogène et Emmanuel Julien, consultant senior au sein d'Enea Consulting, cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans la transition énergétique.

Trois grandes thématiques

La sélection des lauréats s'est faite autour de trois grandes thématiques : l'amont de la chaîne de valeur (production, stockage, transport et distribution de l'hydrogène en milieu aéroportuaire), aval de la chaîne de valeur (diversification des usages et services de l'hydrogène dans les domaines aéroportuaire et aéronautique), économie circulaire autour de l'hydrogène (récupération de l'hydrogène dissipé lors d'un avitaillement en hydrogène liquide, valorisation d'un co-produit et d'une réaction en vue de produire de l'hydrogène décarboné, etc...). Pour la production, le stockage, le transport et la distribution de l'hydrogène, les lauréats sélectionnés sont : Air Liquide Advanced Technologies (France), une filiale d'Air Liquide qui développe un camion avitailleur haute performance en hydrogène liquide, Ecodrome (France), un consortium qui propose des solutions d'alimentation multi-services (hydrogène et électricité) pouvant servir les usages des aérodromes d'aviation générale, Geostock (France), un groupe d'ingéniérie spécialiste du stockage souterrain d'énergie qui travaille sur des solutions de stockage d'hydrogène en très grande quantité dans des cavités minées revêtues, Hylandair (France), un consortium de quatre industriels qui propose le développement d'un écosystème d'hydrogène pour des usages côté ville (bus, camions, bennes, alimentation en énergie) et côté piste (navettes de passagers, engins de piste pour assistance en escale, Sakowin (France), une société qui développe une technologie innovante de production d'hydrogène à partir du méthane, par un procédé de plasma basse énergie, Universal Hydrogen (Etats-Unis), une start-up californienne ambitionne de convertir des avions régionaux à l'hydrogène grâce à des capsules modulaires d'hydrogène liquide embarquées à bord de l'aéronef.

Pour la diversification des usages dans les domaines aéroportuaire et aéronautique, les lauréats sont : Hydrogen for Airport Handling (France, Allemagne), un consortium qui regroupe six partenaires opérant dans le domaine de l'assistance en escale et qui conçoit des engins de pistes (tracteur avion, loader, tracteur bagages, générateur) fonctionnant à l'hydrogène, Use-In H2 (France), un consortium regroupant trois partenaires publics, accompagnant des projets de déploiement d'hydrogène en proposant une analyse des risques et des recommandations en matière de sécurité et de sûreté, Plug Power (Etats-Unis), une entreprise spécialisée dans les systèmes de piles à combustible qui développe et commercialise des engins de piste pour l'assistance en escale.

Enfin pour l'économie circulaire autour de l'hydrogène, les lauréats sont : Absolut System (France), un spécialiste de la cryogénie appliquée au spatial et à l'aéronautique qui développe des solutions pour optimiser la quantité d'hydrogène produite et stockée via des systèmes de récupération de l'hydrogène dissipé et de réfrigération mobile, Ways2H (Etats-Unis), une startup qui propose une solution brevetée de production locale d'hydrogène à partir de retraitement des déchets, y compris organiques et plastiques.