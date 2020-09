Filière aéro : NAE positionne ses membres sur les programmes de Défense

Accélération des commandes des armées

L'accélération des commandes publiques des armées dans le cadre du plan de soutien du gouvernement à la filière aérospatiale va générer des appels d'offres sur lesquels le cluster aéronautique normand NAE a bien l'intention de positionner ses entreprises membres. D'où le lancement d'un plan d'action spécifique pour permettre aux membres de NAE de mieux connaître le secteur défense (aérienne, terrestre et naval) et faciliter leur accès "aux commandes publiques et aux besoins des grands comptes industriels".

Le plan d'action de NAE

Le plan qui va dérouler le cluster NAE comporte plusieurs volets : cartographie des marchés, des acteurs et programmes, développement des opportunités au travers d’une démarche professionnalisée vers la diversification , accélération de la Recherche Technologie Innovation, en particulier via le projet européen EDIDP, l’approfondissement des dispositifs Emploi/Formation spécifiques à ce secteur et renforcement du niveau de cybersécurité des membres, avec des actions ciblées.

Fond Européen de la Défense

Outre l'organisation d'ateliers avec des experts alliant réflexion stratégique, projection sur de nouveaux produits et marchés sur lesquels l’entreprise peut se positionner et ainsi mettre sur pied le plan commercial performant associé; il s'agit également d'identifier les programmes majeurs en cours et les nouveaux et de rejoindre "des consortiums pour accéder aux appels d’offres RTI européens, en particulier l'EDIDP (European Defence Industrial Development Program) qui structure le futur Fond Européen de la Défense (FED)". Le volet prospection commerciale comprendra aussi des "ateliers de sensibilisation à la prospection via les outils numériques mais aussi le référencement des membres auprès des grands clients du secteur de la défense/sécurité".

Le travail d'approche sera facilité par la présence du cluster NAE dans le programme AirCyber depuis 2019, un programme qui aide "les entreprises de la filière aéronautique à augmenter leur niveau de protection cyber". Le volet formation et emploi n'est pas oublié avec un "accompagnement vers des formations spécifiques Défense telles que les certifications et habilitations Défense, la connaissance et l’utilisation des dispositifs particuliers dont les entreprises peuvent bénéficier et le maintien en emploi à l’aide de dispositifs tels que le prêt de main d’œuvre entre entreprises".