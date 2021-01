Filière aéro : le groupe Satys poursuit sa marche en avant

Groupe Satys : rachats successifs de Prodem et PMA

Philippe Cador, le président du Groupe Satys, ne chôme pas. Après avoir réorganisé et rebaptisé les différentes activités du groupe qu'il a fondé, il poursuit, malgré la crise générée par la pandémie de covid-19, la stratégie de doublement de son activité à l'horizon 2025, "par croissance interne et acquisitions dans ses quatre pôles d'activités". Et le traitement de surface en fait partie sous le nom de Satys Surface Treatment. Après le rachat de Prodem (PROtection DEs Métaux) en juin 2018, c'est aujourd'hui le tour de la société PMA (Protec Métaux d'Arenc) à Marseille avec préservation d'emplois menacés par la crise mais aussi l'emplacement d'un site en plein coeur du 15e arrondissement de Marseille.

Nouvelle usine à Marignane

Cette nouvelle opération de reprise d'activités s'accompagne de la construction d’une nouvelle usine à Marignane. D’une superficie de 7 000 m2, elle sera construite dans la zone d’activités des Florides dédiée aux installations industrielles et devrait entrer en service fin 2022. Pour ce nouveau site labellisé « Usine du Futur 4.0 » et dans lequel le groupe toulousain investit 15 M€ seront pris en compte l’automatisation des chaînes de convoyage des pièces et une digitalisation avancée mais aussi la sécurité et la protection de l’environnement. "L'usine de Marignane offrira un cadre de travail fonctionnel et hautement sécurisé pour le personnel et l’environnement », souligne Grégory Mayeur, directeur général de Satys Services. Le groupe Satys "entend faire du site de Marignane le pôle d’excellence « Acier » et traitements spéciaux du groupe. Ce nouvel outil sera doté d’un laboratoire qui aura pour objectif de proposer des optimisations à ses clients".

Nouveaux acteurs aéro en Région Sud PACA

Avec l'arrivée du groupe Satys, la Région Sud PACA compte un nouvel acteur de poids dans sa filière aérospatiale. Sabena technics en est un autre et cette fois sur le segment de la maintenance aéronefs civils et militaires avec les rachats successifs d'Aeromecanic et d'AeroTech Pro. Ce qui n'est pas pour déplaire à Renaud Muselier, président de la Région Sud PACA. Une Région aussi aéronautique dont le pôle SAFE est un des acteurs dynamiques et à laquelle Air & Cosmos consacre un dossier dans son numéro du 29 janvier 2021 désormais présent dans tous les kiosques (numériques inclus).