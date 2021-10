Filière aéro : le gouvernement annonce un accompagnement stratégique pour les PME

Filière aéro : dispositif de soutien supplémentaire

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, vient d'annoncer un dispositif de soutien supplémentaire à destination des PME de la filière aéronautique les plus fragilisées. Depuis le début de la crise, le gouvernement a répondu présent pour aider une filière industrielle violemment touchée par les conséquences de la pandémie de Covid-19 avec des volumes d'activités en chute brutale alors que maîtres d'oeuvre et fournisseurs étaient en pleine phase de montée. Les dispositifs d'activité partielle et d'activité partielle longue durée ont permis de préserver les compétences tandis que 15 Md€ ont été injectés dans la filière, en incluant celle du transport aérien.

150 PME concernées

Les autres dispositifs de gel des cotisations sociales et de prêts garantis par l'Etat ont également permis d'éviter des défaillances massives. Pour autant, certaines PME sont plus fragiles que d'autres et si les perspectives de reprise d'activité sur les mono-couloirs sont bien là et donnent de la visibilité, la filière aérospatiale est encore loin d'avoir retrouvé des volumes qui lui permettent de retrouver des liquidités qui seront nécessaires pour accompagner et suivre la remontée des cadences. Environ 150 PME de la filière aérospatiale ont été identifiées et vont bénéficier de ce dispositif d'accompagnement qui sera financé par le plan France Relance.

Le Gifas à la manoeuvre

Plusieurs modules seront proposés aux PME concernées par ce dispositif de soutien supplémentaire (diagnostic, diversification, préparation à la montée en cadences…). Objectif : aider ces entreprises à construire une stratégie de traversée et de sortie de crise. Piloté par la Direction générale des Entreprises (DGE), ce nouveau dispositif sera opéré par le GIFAS. Il sera expérimenté d’ici la fin de l’année et déployé début 2022.