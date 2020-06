Filière aéro et sortie de crise, Sodern, EarthCube, cette semaine dans Air et Cosmos

A lire cette semaine dans Air & Cosmos magazine :

ENTREPRISES ET MARCHÉS

Filière aéronautique : comment sortir par le haut de la crise ?

TRANSPORT AÉRIEN

Crise du transport aérien : les compagnies aériennes vont payer un lourd tribut

CIEL OUVERT

Tribune libre de Thomas Juin : reconstruire la connectivité, la triple reconquête

PROGRAMMES ET DÉVELOPPEMENT

Transport supersonique : Aerion revoit sa copie

Avenir de la motorisation : l’hydrogène comme futur carburant

DÉFENSE

EarthCube : extraire la valeur ajoutée des données

DRONES

Soutenir les échanges entre les équipes de secours

Un drone « made in Switzerland »

ESPACE

Chine : un bilan d’activité par base

Sodern : la belle histoire continue .

