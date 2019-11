Fiji Airways confie la maintenance équipements de ses A350 à AFI KLM E&M

La compagnie fidjienne a opté pour un partenariat long terme, et bénéficiera de services en matière de réparation d’équipements, de logistique et d’accès à des pièces de rechange (via le Main Base Kit et le pool de pièces).

La signature de cet accord voit AFI KLM E&M étendre ses relations de travail avec Fiji Airways, qui ont débuté en 2013 pour la flotte A330 de la compagnie. Dans le même temps, le groupe Airline-MRO renforce sa position de leader sur le marché de la région Pacifique, et s’est imposé comme un partenaire pour les principales compagnies aériennes dans la zone.

Le cœur du réseau régional d’AFI KLM E&M est le hub de Singapour, qui comprend un pool de pièces et l’atelier de réparation, Singapore Component Solutions. Avec près de 170 avions supportés sur tous les continents, AFI KLM E&M est aujourd’hui un acteur majeur sur le marché du support équipements A350.