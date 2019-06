Fiabilité et sécurité : le mot d’ordre pour l’interconnexion aéronautique

Aujourd’hui nous trouvons, et dépendons, de matériel électrique et électronique dans tous les secteurs. Depuis les satellites en orbite jusqu’aux fonds des océans, le besoin de connexion pour transmettre de la donnée, du signal ou de la puissance électrique grandit chaque année.

En aéronautique, les équipements et matériels à bord des aéronefs doivent être capable de résister à des conditions climatiques et mécaniques extrêmes, car à 10 000 mètres d’altitude, une petite panne peut avoir des conséquences critiques. C'est le type d'applications où l'échec n'est pas une option.

Aux côtés des leaders mondiaux de l'espace, de l'aviation, de la défense, SOURIAU propose depuis des décennies des solutions d'interconnexion fiables et sécurisées pour ces environnements. https://www.souriau.com/en-en/applications/aviation

Les qualifications requises

En raison des conditions sévères et des enjeux élevés, les avionneurs et les équipementiers doivent qualifier leurs équipements selon des normes strictes, souvent dérivées de normes militaires. SOURIAU fournit une gamme de connecteurs, raccords et contacts qualifiés selon les normes de l'industrie dont MIL-DTL, EN, MS et HE. Certains constructeurs travaillent selon leurs propres normes internes pour lesquelles SOURIAU est également qualifié, notamment BACC (Boeing), ASNE (Airbus) et ESC (Rolls Royce). https://www.souriau.com/en-en/certificates

Une réputation d’excellence

SOURIAU fournit tous les principaux avionneurs et reçoit régulièrement des prix (Airbus, Boeing, Safran, etc.) pour la qualité de ses produits mais aussi pour l'efficacité de sa chaîne logistique et son accompagnement technique et commercial. https://www.souriau.com/en-en/about-us/awards-recognitions

Pour toutes les applications aéronautiques

A l'intérieur d’un avion, même si les contraintes mécaniques et climatiques sont moindres, il en existe d’autres, notamment de poids. La réduction de la masse totale de l'avion est un objectif majeur des avionneurs car un avion plus léger permet une consommation de carburant plus efficace. Pour cette raison, SOURIAU propose des connecteurs et raccords en thermoplastiques, 30% plus légers et offrant des performances supérieures à l’aluminium: https://www.souriau.com/en-en/products/connectors/circular-connectors/d38999-series-iii-8d-series-mil-dtl-38999-serie-iii