Feu vert au redémarrage du processus de privatisation de TAP Air Portugal

Le dossier de TAP Air Portugal va bientôt repartir. Après qu'il ait été pendant plusieurs mois mis de côté pour des raisons de crise politique (le Premier ministre portugais avait démissionné en novembre 2023 suites à des accusations de corruption, ce qui avait nécessité la tenue d'élections législatives anticipées en mars 2024), le sujet de la privatisation de la principale compagnie portugaise va revenir en lumière à partir du mois de mars. Le gouvernement portugais veut vendre 49% du capital et espère aboutir d'ici la fin de l'année ou au cours du premier semestre 2026, selon des informations communiquées par l'agence de presse Bloomberg.

La course entre IAG, le groupe Lufthansa et Air France-KLM

Au mois de septembre 2024, le groupe Lufthansa (qui vient de mettre la main sur ITA Airways) avait, selon des sources concordantes de Reuters et du quotidien Corriere della Serra, qu'il était intéressé par une participation de 19,9% dans le capital de TAP Air Portugal, de manière à être en-dessous du seuil de 20% qui nécessite l'approbation de la Commission européenne. Toujours selon l'agence Reuters, le groupe Air France-KLM a annoncé en octobre 2024 qu'il était intéressé à participer au processus de privatisation et pourrait examiner toutes les options proposées par le gouvernement portugais, y compris une participation minoritaire. Auparavant, Air France-KLM avait à plusieurs reprises manifesté son intérêt pour TAP Air Portugal. En janvier, le groupe IAG a réitéré aussi son intérêt pour une entrée au capital de TAP Air Portugal. Selon les experts financiers, le groupe réunissant British Airways, Iberia, Vueling et Aer Lingus, serait en bonne position pour l'emporter face à Air France-KLM et Lufthansa. Néanmoins, une éventuelle entrée de TAP Air Portugal dans la galaxie IAG créerait un apport très important sur le marché des liaisons de l'Atlantique Sud, qui est déjà très solide avec les liaisons d'Iberia vers l'Amérique Latine. Rappelons que c'est devant la trop grande étendue des concessions à faire en termes de concurrence qu'IAG a finalement renoncé à racheter la compagnie espagnole Air Europa.