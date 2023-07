Feu moteur sur un Boeing 737 MAX de United Airlines

Boeing 737 MAX : alerte feu moteur lors du roulage

Un Boeing 737 MAX, modèle 737-9, de United Airlines a subi un feu moteur lors de sa phase de roulage sur l'un des taxiways de l'aéroport de New York/Newark. L'appareil avait atterri quelques minutes plus tôt en provenance de Fort Lauderdale en Floride. C'est le déclenchement de l'alerte feu moteur qui a conduit l'équipage à prendre les mesures prévues dans le cadre de ce type d'incident. Les Boeing 737 MAX sont propulsés par des moteurs CFM Leap-1B.

Fuite dans le circuit carburant

L'équipage a donc éteint le moteur concerné. Aucune flamme ou fumée n'ont été visibles. Mais, l'inspection du CFM Leap-1B, une fois l'avion tracté et installé à une des portes de débarquement de l'aéroport, a souligné la présence d'une fuite dans le circuit carburant, les dommages et les traces de suie créés par la montée de chaleur sur le carteur du moteur. L'avion et donc ses moteurs avaient été livrés à United Airlines en 2020.

En février, c'était une batterie externe pour téléphone portable

En février dernier, un Boeing 737 MAX, modèle 737-8, de United Airlines avait été contraint de faire demi-tour, peu de temps après son décollage de l'aéroport de San Diego après qu'un feu se soit déclaré dans la cabine passagers, généré par un bloc de batteries externes contenant une batterie lithium-ion et qui était branché sur le téléphone portable du passager.