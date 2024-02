Festival du Vol : rendez-vous à l'IPSA à partir du 8 février

Séances de simulateurs sur Rafale, Boeing 777, Airbus A320....

La 5e édition du Festival du Vol de l'école d'ingénieurs IPSA ouvrira ses portes le jeudi 8 février prochain sur le campus de Paris-Ivry. Une rencontre ouverte au grand public et l'occasion notamment de s'essayer au pilotage sur simulateur d'un avion de combat Dassault Rafale, d'avions de transport Boeing 777 et Airbus A320, voire même d'un hélicoptère Bell JetRanger et d'un P-47 Thunderbolt. L'école a aussi réussi à installer un simulateur dynamique qui multiplie les sensations.

Une série de conférences jusqu'au 15 février

La journée du 8 février sera aussi le coup d'envoi à une série de conférences. Celle, pour commencer à 14 h, du capitaine Grégory Leopold-Metzger, pilote de la Patrouille de France et qui racontera son métier et reviendra sur son parcours au sein de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Les suivantes sont par contre dédiées aux élèves de l'IPSA : le mardi 13 février à 17 h 30, celle de Martin Caulliez sur "les enjeux de décarbonation d'Air France"; et le jeudi 15 février à 14 h, celle Katell Faria, auteure du livre "Les Aventurières du Ciel" qui raconte l’histoire de six aviatrices exceptionnelles, pionnières de l’aviation, qui occupèrent pendant l’entre-deux guerres une place de premier plan.

L'IPSA est aussi à Toulouse

L'IPSA compte aussi un campus à Toulouse. Il est logé boulevard de la Marquette avec les écoles Epitech, l'ISEG Marketing & Communication School et ISG Programme Business & Management 3 + 2.