FedEx Express va prendre 20 Boeing 767F de plus

Encore 30 Boeing 767F à réceptionner

A fin mai 2021, FedEx Express avait encore 30 Boeing 767F à réceptionner de précédentes commandes avec désormais 100 exemplaires livrés. La décision de FedEx Express de transformer 20 options en achats fermes portera le parc total à 150 exemplaires à l'horizon 2027 puisque le calendrier des livraisons de la nouvelle commande prévoit une première tranche de 10 Boeing 767F sur 2024-2025 et la seconde tranche de 10 appareils sur 2026. La flotte est jeune puisque FedEx a réceptionné ses premiers 767F en 2013.

Retrait des MD-10-10

Ce renforcement du parc 767F va permettre aussi de compenser l'accélération du retrait des MD-10 (version modernisée des DC-10) dont le dernier a réalisé son dernier vol commercial, le 2 juin dernier, après 47 années de bons et loyaux services. FedEx Express a compté jusqu'à 64 exemplaires de ces tri-réacteurs qui ont connu une première vie dans le transport de passagers avant d'être reconvertis en avions cargos et de bénéficier d'une nouvelle suite avionique lors de la fusion entre Boeing et McDonnell Douglas. Le dernier MD-10-10 avait été exploité sous les couleurs d'American Airlines et de Hawaiian Airlines avant de rejoindre FedEx Express en 2004.

Toujours des tri-réacteurs en flotte

Le départ des MD-10-10 ne signifie pas la fin des tri-réacteurs chez FedEx. Ce dernier continue à exploiter 13 MD-10-30 qui ont connu la même vie ainsi qu'une soixantaine de MD-11 dont un grand nombre ont eu un passé dans le transport de passagers sous les couleurs de Delta Air Lines, Swissair, Finnair,....