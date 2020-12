FedEx Express exploitera une dizaine d'ATR 72-600F à fin 2021

Six à sept ATR 72-600F en 2021

Compagnie de lancement de l'ATR 72-600F avec une commande passée en novembre 2017 pour 30 exemplaires fermes assortis de 20 options, FedEx Express vient de réceptionner le premier exemplaire, ce mardi 15 décembre. L'appareil rejoindra l'aéroport de Shannon en Irlande pour y être exploité par ASL Airlines Ireland qui opère pour le compte du géant du fret express depuis 2000. Six à sept ATR 72-600F sont attendus par FedEx Express en 2021 pour exploitation aux Etats-Unis et en Amérique Latine. FedEx Express, par le biais de ses différents partenaires locaux, connaît bien les turbopropulseurs ATR dont plus de quarante exemplaires travaillent pour le compte de l'intégrateur.

Un deuxième client d'ici la fin de l'année prochaine

Des appareils conçus pour le transport de passagers et reconvertis pour le fret. Mais, cette fois, il s'agit non seulement du premier ATR mais aussi du "premier turbopropulseur cargo régional conçu dès l’origine pour le transport cargo", rappelle Stefano Bortoli, président exécutif d'ATR. Près de 130 ATR convertis en cargos sont actuellement en service dans le monde et représentent un tiers de la flotte mondiale de cargos régionaux. Un marché que l'avionneur a bien l'intention d'occuper, en jouant sur les spécificités dédiées de son ATR 72-600F et qui ont été aussi nourries et affinées par l'expérience opérationnelle des équipes de FedEx. Ce qui ne peut laisser indifférent les autres opérateurs, au point que Stefano Bortoli est confiant sur le fait "qu'un deuxième client pourrait se déclarer d'ici la fin de 2021".

Une capacité de fret de 75 m3

L'ATR 72-600F offre une capacité de fret de 75 m3 avec une grande porte cargo qui permet de faciliter et d’optimiser le chargement de neuf tonnes de charge utile et offre la possibilité de transporter soit des marchandises en vrac, soit, en mode unités de chargement (UC), cinq palettes de 88" x 108" ou jusqu’à sept conteneurs LD3 .....

Plus dans le prochain numéro d'Air & Cosmos n° 2715, dès jeudi 17 décembre pour la version digitale.