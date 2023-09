Faux documents, formulaires falsifiés, vols et pertes de pièces pendant le transport : le monde du MRO n'échappe pas aux malfaisants

CFM56 : falsification à grande échelle

Au fur et à mesure que les jours passent, l'affaire des certificats falsifiés d'autorisation de mise en service de pièces de moteurs CFM56 continue de prendre de l'ampleur. Début septembre, CFM International, la joint-venture de GE Aerospace et Safran Aircraft Engines, avait mis à jour 72 documents falsifiés couvrant 50 références de pièces. Depuis, ces chiffres se sont arrondis et une centaine de CFM56 en Europe et aux Etats-Unis sont concernés tandis que cette pratique de faux certificats de navigabilité s'est étendue au moteur GE Aerospace CF6, selon le dernier bulletin d'alerte de la FAA.

Faux documents, formulaires falsifiés, vols ou "pertes" de pièces détachées

Si le CFM56 occupe tous les esprits en raison de l'importance des falsifications réalisées, le monde de la MRO n'échappe pas à la petite et grande criminalité qui ne se limite pas aux vols de câbles électriques, de batteries de camions ou de tracteurs, de métaux en tous genres,.... Il suffit d'aller sur le site de l'EASA ou AESA pour Agence européenne de la sécurité aérienne pour se rendre compte que les affaires de faux documents, de vols et de "pertes" de pièces détachées pendant le transport sont, sans être quotidiennes, pratique courante. A l'instar de cette autre affaire qui occupe l'AESA depuis le début 2023 : les 28 capteurs de pression de pneus pour train d'atterrissage pour Airbus A310 et A320 qui ont été perdus pendant leur transport entre le site de production et la ligne d'assemblage.

En 2020, c'est un distributeur de pièces détachés américain, basé en Floride, qui avait été épinglé pour falsification de certificats d'autorisation de mise en service. Entre le 24 août 2017 et le 4 août 2023, le site de l'AESA recense 82 cas de pièces suspectes et les cas de vols avérés, de vols possibles ou de "pertes pendant le transport" s'élèvent à 178 entre 17 juillet 2008 et le 21 juin 2023. Et cela concerne tous types de pièces et tous types d'avions, du vol sur un aérodrome au colis "perdu".

Le système d'alerte de l'AESA

La preuve également que le système d'alerte entre autorités en charge de la sécurité aérienne fonctionne. L'AESA invite d'ailleurs chacune et chacun à se créer un compte pour se tenir au courant des évolutions de cette rubrique "faits divers" du transport aérien.