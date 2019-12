FASTENER FAIR FRANCE : FOCUS SUR LES ACTEURS DE L’AERONAUTIQUE ET SPATIAL

Ce nouvel espace permettra aux acteurs de l’aéronautique et du spatial de rencontrer des acteurs clés de leur marché en matière de raccordement et de fixation, et de profiter d’un moment de networking privilégié. Déjà l’année dernière, lors de la 1ère édition du salon, des représentants de grands groupes internationaux du secteur, comme Airbus, Arconic, Align Aerospace, Dassault Aviation, Safran… étaient venus à la rencontre des exposants, ainsi que des leaders de la fabrication comme Renault, British Steel et Fischer.

Parmi les sociétés qui seront présentes sur le Hub Aéro : SIMAF (spécialiste français de la fixation qui commercialise des produits de fixation pour les tôles, les plastiques et les composites), OBTC, RABOURDIN SAS (fabricant depuis plus de 60 ans de vis en petites et moyennes séries ainsi que des pièces mécaniques spécifiques au client, dédiées à tous les secteurs de l’industrie Aérospatiale et de la Défense), Traxx (spécialiste du serrage à la tension met à votre service ses nombreuses années d'expertise dans l’analyse et le serrage des assemblages vissés), Vissart Europe, Satinox Assemblage.