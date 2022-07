Farnborough Airshow 2022 : que reste-t-il du partenariat franco-britannique dans la défense ?

Kosovo, Mali, Libye. Durant chacune de ces guerres aériennes, des aviateurs britanniques en échange dans l’Armée de l’Air et de l'Espace ont participé à des missions cinétiques, et certains ont même été décorés pour bravoure sous le feu. A bord d’appareils communs (les Airbus MRTT Phénix et A400M Atlas, le