Farnborough Airshow 2022 : Delta Air Lines signe pour 130 Boeing 737 MAX 10

130 Boeing 737 MAX 10 pour Delta Air Lines

Dans le tuyau depuis plusieurs semaines, la commande de Delta Air Lines pour du Boeing 737 MAX 10 vient d'être officialisée en cette première journée du Farnborough Airshow 2022. La compagnie aérienne américaine signe pour 100 Boeing 737 MAX 10 fermes auxquels s'ajoutent 30 options. Le calendrier des premières livraisons débutera en 2025. Pour le motoriste CFM International cela se traduit logiquement par une commande de 200 CFM Leap-1B. Bien entendu, le contrat signé par Delta Air Lines comprend une clause lui permettant de passer à un autre modèle de la famille Boeing 737 MAX si jamais le 737 MAX 10 n'était pas certifié par la FAA avant la date fatidique du 1er janvier 2023.

Delta Air Lines n'a pas arrêté d'acheter des avions pendant la crise

Le Boeing 737 MAX 10 peut pousser jusqu'à 232 passagers en classe unique. Delta Air Lines se limitera à un total de 182 passagers répartis en trois classes. Cette nouvelle commande marque une nouvelle fois la stratégie de flotte de Delta Air Lines qui n'a pas arrêté de réceptionner des avions même au plus fort de la crise (plus de 20 livraisons sur l'année 2020) et d'acheter des avions pendant la crise avec 55 Airbus A321neo en deux fois sur l'année 2021.

Boeing aussi dans le renouvellement cabines passagers

Cette commande est associée à une autre qui confie à Boeing Global Services le renouvellement des cabines passagers de 29 Boeing 737-900ER de Delta Air Lines. De quoi inquiéter les acteurs nord-américains, asiatiques et européens de ce segment d'activité qui requiert des savoir-faire bien établis. Surtout si Airbus Services décide de s'y mettre aussi.