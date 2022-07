Farnborough Airshow 2022 : cherche 44 hélicoptères pour les UK Armed Forces

Appel d'offres sur 44 hélicoptères pour les forces britanniques

Le ministère britannique de la Défense a lancé la modernisation et la rationalisation du parc d'hélicoptères de la Royal Air Force et de la Royal Army. L'appel d'offres a été officiellement émis au mois de mai dernier et porte sur un besoin de 44 hélicoptères. L'objectif de ce futur contrat avec une décision finale attendue en 2023 : remplacer les Airbus SA 330E Puma HC2 et les Bell 412 de la Royal Air Force ainsi que les Airbus Dauphin (Special Air Service) et Bell 212 (Royal Army) par un seul type d'appareil. D'un montant d'environ 1 Md£, en incluant la formation et le soutien logistique, la future commande fait l'objet d'une bataille commerciale entre Airbus Helicopters, Leonardo et Bell Helicopter.

Airbus, Leonardo et Bell poussent leur H175M, AW149 et Bell 525

Airbus Helicopters pousse son H175M tandis que Leonardo et Bell Helicopter proposent respectivement l'AW149 et le Bell 525 Relentless. Signe de l'âpreté de la bataille commerciale : Leonardo a tiré le premier avec un courriel en date du 13 juillet annonçant la tenue d'une conférence de presse dès ce lundi 18 juillet sur son offre AW149 dans le cadre de l'appel d'offres. Une rencontre organisée sur le statique. La réponse d'Airbus Helicopters ne s'est pas faite attendre : le 15 juillet, le constructeur européen dévoilait ses partenaires industriels et stratégiques : Babcock International, Martin-Baker, Pratt & Whitney Canada et Spirit AeroSystems.

Une chaîne H175M à Broughton

L'offre est aussi industrielle puisque les Airbus H175M, si sélectionnés, seraient alors produits sur le site d'Airbus à Broughton, Martin-Baker fournissant les sièges et les services d'intégration cabine depuis son site de Denham tandis que Spirit AeroSystems réalisera des éléments depuis ses sites de Belfast (Irlande) et Prestwick (Ecosse). Une belle bagarre en perspective entre Airbus Helicopters et Leonardo, néanmoins ne pas sous-estimer l'offre de Bell Helicopter avec son Bell 525 Relentless.