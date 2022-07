Farnborough Airshow 2022 : Boom Supersonic signe avec Northrop Grumman

Un Overture pour des missions spéciales

Un nouvel avion supersonique conçu pour fournir des capacités de réaction rapide à l'armée américaine et à ses alliés, c'est ce que Boom Supersonic et Northrop Grumman ont l'ambition de proposer grâce à un accord de collaboration finalisé au Salon international de l'aéronautique de Farnborough. "L'association de l'expertise de Northrop Grumman en matière d'intégration de systèmes de défense aéroportés avec l'avion supersonique Overture de Boom démontre la puissance de collaborations comme celle-ci au profit de nos clients", a déclaré Tom Jones, président de Northrop Grumman Aeronautics Systems. "Ensemble, nous pouvons garantir que nos clients militaires disposent de variantes de l'Overture pour les missions où les capacités de systèmes avancés et la vitesse sont essentielles."

80 passagers et...

Conçu pour transporter jusqu'à 80 passagers à une vitesse deux fois supérieure à celle des avions de ligne actuels, une variante de mission spéciale de l'Overture a le potentiel de soutenir les missions gouvernementales et militaires qui exigent une réponse rapide. Doté de capacités spécialisées, l'avion pourrait être utilisé pour livrer des fournitures médicales, assurer une évacuation médicale d'urgence ou surveiller de vastes zones plus rapidement que les avions conventionnels.

...Un premier vol qui se fait attendre

Conçu et construit aux États-Unis, le premier avion Overture sera en production pour un usage commercial en 2024, commencera les essais en vol en 2026 et commencera à transporter des passagers en 2029.