Falcon Aerospace lance trois plateformes pour faciliter la réservation d'avions d'affaires

Une demande accrue pour les jets d'affaires en Afrique

La société nigériane Falcon Aero annonce le lancement de nouvelles plateformes technologiques pour faciliter la réservation d’avions d’affaires prévoit d’étendre ses opérations à d’autres pays africains d’Afrique de l’Ouest et de l’Est. Selon Chukwuerika Achum, PDG, le business model de Falcon Aerospace est en train d’évoluer en raison de la demande accrue pour des services d’aviation d’affaires de la part d’un nombre grandissant d’Africains faisant des affaires à travers et en dehors de l’Afrique, et de non-Africains se rendant sur le continent pour les affaires et le tourisme. Ces trois plateformes ou unités commerciales de Falcon Aerospace sont dénommées Vivajets, CharterXE et FlyPJX.

Vivajets : la plateforme avions

Vivajets est une société d’aviation d’affaires offrant une large gamme de services, notamment le courtage en affrètement, la copropriété, la gestion, la vente et la location d’avions, le conseil et la formation. Marque opérationnelle de l’entreprise, Vivajets sera en relation avec les régulateurs et les autres grands acteurs du secteur pour l’obtention des permis, certifications et licences nécessaires au fonctionnement du Groupe.

CharterXE : la plateforme de réservation des jets

CharterXE est une plateforme automatisée de réservation de jets privés permettant d’accéder aux services de courtage en affrètement de la société via des dispositifs numériques. Disponible sous forme d’application mobile et également via le Web, CharterXE est basée sur les plus récentes innovations technologiques et élimine tous les tracas matériels liés à la réservation d’un jet privé.

FlyPJX : la plateforme de réservation par siège

FlyPJX est une plateforme charter de réservation par siège permettant d’accéder à tout le luxe d’un service de jet privé sans avoir à réserver l’intégralité de l’avion. L’application fournit à l’utilisateur des horaires de vol et d’autres informations importantes qui lui permettent de sélectionner ses préférences.