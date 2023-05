Faillite de Go First : les loueurs d'avions tirent la sonnette d'alarme

Des loueurs d'avions pas contents

La décision du tribunal d'accorder à la compagnie aérienne indienne Go First la protection de la loi sur les faillites s'est accompagnée d'une interdiction aux sociétés de leasing de reprendre possession des avions opérés par le transporteur. En apparence, cette décision est en contradiction avec les garanties stipulées par la Convention du Cap puisqu'elle a suscité la mauvaise humeur des loueurs SMBC Aviation Capital, BOC Aviation et Jackson Square Aviation. "Les bailleurs et les propriétaires internationaux d'avions considèrent l'Inde comme une juridiction risquée pour la location d'avions", a même déclaré le premier.

Encore 88 Airbus A320neo à réceptionner

Go First, initialement Go Air, exploite une flotte tout Airbus. Aux 15 A320ceo s'ajoutent 56 A320neo. La compagnie aérienne a encore 88 Airbus A320neo à réceptionner et a fait le choix d'une motorisation Pratt & Whitney GTF. Après le traitement de "problèmes de jeunesse" et une période d'accalmie, ce dernier a renoué avec de forts enjeux de fiabilité au point que Air India a préféré prendre du CFM Leap lors de sa récente commande de mono-couloirs Airbus. D'ailleurs, Go First n'a pas hésité à attribuer ses difficultés financières à l'immobilisation au sol de la moitié de sa flotte d'Airbus A320neo, en raison de moteurs "défectueux" fournis par Pratt & Whitney. Le motoriste américain affirme que cette plainte n'est pas fondée.

Vers une hausse des loyers et des primes de risque ?

Les craintes des sociétés de leasing avions sont exacerbées par le fait que le marché indien se caractérise par une forte proportion d'opérations de crédit-bail, 75 % des livraisons entre 2018 et 2022 contre 35 % en moyenne pour l'ensemble du monde, et qu'une autre compagnie aérienne, SpiceJet, montre des signes de fragilité. Le loueur Aircastle a ainsi tenté d'engager une procédure de faillite à l'encontre de SpiceJet pour cause d'impayés tandis que SMBC Aviation Capital a demandé à l'autorité indienne de surveillance de l'aviation de l'autoriser à reprendre possession de trois avions pour défaut de paiement.

Ce début de crise de confiance, qui va à contre-courant du discours ambiant sur ce nouvel eldorado que serait le marché indien en matière de transport aérien, pourrait se traduire par des demandes de versements d'acomptes plus élevés de la part des sociétés de leasing avions et/ou des loyers plus élevés. Sans oublier les primes de risque. Ce qui pourrait avoir des conséquences sur les commandes d'IndiGo et celles plus récentes d'Air India, estiment des observateurs, "quelque soit la solidité" du transporteur.