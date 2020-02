Faciliter l'atterrissage des hélicoptères et des drones

Internet et Musthane, deux PME françaises, ont annoncé leur association visant à fournir aux opérationnels des solutions pour faciliter l'atterrissage des drones et hélicoptères en milieu périlleux. « L'objectif commun recherché par les deux industriels est de fournir aux pilotes d'hélicoptères une solution simple d'utilisation, robuste et dotée d'une faible emprise au sol afin de sécuriser les atterrissages périlleux », rapportent les deux partenaires. Une solution qui se destine en particulier à un emploi en OPEX, où les pistes sont, si ce n'est inexistantes, souvent en piteux état. De plus « les théâtres d'opérations extérieures exposent les pilotes à une évolution dans un environnement visuel dégradé où les risques d'accident sont accrus. A titre d'exemple le poser poussière a causé plus de 50 accidents durant les opérations menées par l'armée américaine entre 2001 et 2007 », illustre Internest.

Pistes mobiles.

L'association de Musthane et d'Internest vise à pallier cette situation en proposant des pistes mobiles, permettant aux drones et aux hélicoptères d'atterrir dans un environnement sécurisé. La solution Mustmove est combinée au système de positionnement Lolas afin d'accompagner les pilotes lors des phases d'atterrissage.

Musthane a ainsi mis au point une aire de poser légère permettant aux hélicoptères de disposer d' « une zone d'atterrissage compacte et mobile ; qui se déploie très rapidement. Ces aires de poser pour hélicoptères ou hélipad disposent par ailleurs d'un système d'ancrage particulièrement performant permettant d'obtenir une meilleure sécurité », explique Musthane.

Capteurs.

Internest a pour sa part mis au point un système de balises facilitant le positionnement des drones au moment de l'atterrissage, particulièrement utile dans les environnements complexes. « La singularité de la solution repose sur la maitrise de la technologie ultrason et l'expertise de l'équipe en fusion des capteurs », rapporte Internest.