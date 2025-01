Fabrication additive : Symposium Innnovation à Louviers le 6 février

Objectif : partager les avancées technologiques

Sous l’impulsion du réseau FAN pour Fabrication Additive Normande est organisé chaque année depuis 2022, le symposium Fabrication Additive qui a pour vocation de partager les avancées technologiques des acteurs normands dans ce secteur stratégique et renforcer les synergies entre les entreprises. Cette année, la conférence d’ouverture du symposium est confiée à M. Gérard Béchara, Président fondateur de BELLICOM qui fera un état des lieux sur les opportunités de la fabrication additive dans le secteur de la Défense en France. Il présentera l'état actuel du marché, les structures clés, les technologies utilisées, les projets significatifs ainsi que la réglementation et les défis à relever. M. Béchara identifiera également les marchés futurs et formulera des recommandations pour les industriels souhaitant investir ce marché.

Le programme de la journée s’articule autour de trois thématiques :

Résistance aux environnements sévères, pour explorer les matériaux capables d’affronter des conditions extrêmes, notamment les échangeurs thermiques. Avec les interventions de :

Eric Baustert – MMB Volum-e : Tendances & perspectives pour la technologie LBPF ( procédé de fabrication additive par fusion laser sur lit de poudre)

– Tendances & perspectives pour la technologie LBPF ( Benoit Vieille – GPM : Tenue au feu des matériaux métalliques issus de procédés de FA

– : Tenue au feu des matériaux métalliques issus de procédés de FA Jérome Turpin – Collins Aerospace : Conception d’échangeurs thermiques pour applications aéronautiques

– : Conception d’échangeurs thermiques pour applications aéronautiques Damien Serret – Temisth : Etude de l’impact de la rugosité de surface de pièces imprimées en 3D sur les échanges thermiques

Télécommunication et compatibilité électromagnétique (CEM), axée sur la fonctionnalisation des matériaux.

Avec les interventions de :

Jérôme Claus – CTTC : Développement des technologies d'écriture directe pour les applications RF

– Développement des technologies d'écriture directe pour les applications RF Tristan Fougeroux – HYMAG’IN : Filament absorbant pour application HF

Amortisseurs et maîtrise des vibrations, ou comment optimiser le design et les matériaux pour répondre à des besoins techniques.

Avec les interventions de :

Olivier Bareille – LMN/LTDS : Matériaux multicouches optimisés pour l’atténuation acoustique

– Matériaux multicouches optimisés pour l’atténuation acoustique Hicham Maskrot – AM3L Amortisseurs de chocs : Métamatériaux 3D pour performance mécanique optimisée

Consultez le programme détaillé ainsi que toutes les informations mises à jour sur l’évènement en suivant ce lien