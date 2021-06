F-35 supplémentaires pour Londres ?

Marham

Installé officiellement depuis le 6 juin 2018, les F-35B sont actuellement basés à Marham au sein des escadrons 207sq et 617sq. Sur les 48 exemplaires commandés par la Couronne, 21 lui ont déjà été livrés. Mais ce chiffre semble désormais insuffisant aux yeux des décideurs politiques qui souhaitent muscler les capacités d’agression de la RAF et de la Fleet Air Arm pour les prochaines décennies.

Jusqu’à 80 aéronefs

En effet, lors d’une conférence, le First Sea Lord, Tony Radakin déclarait que le Royaume-Uni avait l’intention de posséder entre 60 et 80 de ces appareils. Toujours selon ses mots, avec 80 F-35B, les forces armées britanniques seraient en mesure de déployer jusqu’à quatre escadrons à l’étranger, tout en permettant les missions de police du ciel et d'entraînement. Ces paroles reprennent en partie les propositions du document "Defence in a Competitive Age" publié en mars 2020 qui recommandait précisément une augmentation de la puissance aérienne.

Meteor et Spear 3

Les F-35B de sa Majesté semblent satisfaire les responsables militaires grâce à leurs nouvelles capacités. Déployés avec l’HMS Queen Elizabeth qui les emmèneront jusqu’en Mer de Chine Méridionale, les F-35B devraient pouvoir emporter le missiles air-air Meteor et le missile air-sol Spear 3 avant 2025, de quoi leurs assurer d’excellentes capacités d’interdiction et de neutralisation à distance.