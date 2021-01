F-35, Reaper, bombes guidées: Contrat américain record de 23 G$ aux EAU

Un Contrat « Elephant »

Après la reconnaissance diplomatique d’Israël par Abu Dhabi en août dernier, et l'accord sur la coordination de leurs moyens militaires contre Téhéran sous la houlette de Washington, plus rien ne s’opposait à des transferts de technologies de dernière génération auprès des EAU. Un « package deal » était en négociation depuis plusieurs mois pour faire de la force aérienne émiratie la plus évoluée du Moyen-Orient après Israël. Avec sa concrétisation, Lockheed-Martin empochera prés de 10,4 G$ pour la fourniture de 50 F-35 ainsi que la formation et la maintenance associée. Soit un coût de 200M$ par plateforme et sans armements. Une somme qui démontre, et contrairement aux critiques dont il a été la cible, que le Rafale reste extrêmement compétitif sur le marché international. General-Atomics a pour la première fois été autorisé à exporter dans cette région du globe prés de 19 drones Reapers armés, et dotés de radars de surveillance maritime Seaspray 7500 de Selex comme de kits de guerre anti sous-marine. Auxquels s’ajoutent plus 515 missiles Hellfire pour un montant total de 2,97 G$. Enfin, et c’est sans doute sur ce point que D. Trump a laissé un cadeau empoisonné à J. Biden, Abu Dhabi acquiert plus de 10G$ de munitions pour sa flotte de F-35 et de F-16. Au-delà des 802 missiles AMRAAM, on dénombre 700 missiles de croisière, 150 missiles anti-radar, et surtout plus de 6500 bombes guidées (1000, 500, 250, 110 kg). Un arsenal qui démontre que l’émirat s’oriente résolument vers une posture guerrière, et surtout, vers des opérations massives d’attaques au sol.

Promesse Electorale

Joe Biden avait promis de réexaminer les conditions d’attribution de ce contrat juste après son élection pour apaiser les ONG internationales, inquiètent des conséquences humanitaires qu’un tel arsenal pourrait avoir dans le cadre des opérations militaires menées par l’émirat au Yémen. Un conflit qui avait notamment poussé en France les députés Maire et Tabarot à proposer un contrôle parlementaire sur les exportations d’armements, en s’inspirant du modèle américain. Un modèle toutefois moins sensible aux considérations humanitaires, puisqu’il n’a formulé aucune opposition à la vente de tous ces matériels selon la procédure FMS, qu'aux retombées économiques.

Intérêts Bien Compris

L’un des artisans de cet accord historique, n’est autre que l’ambassadeur des Etats-Unis aux EAU, J. Rakolta, qui vient de quitter son poste. L’ancien pdg de Walbridge Aldinger, un groupe centenaire du BTP qui a fait sa fortune en bâtissant les infrastructures industrielles des géants de l’automobile à Détroit, est depuis G.W. Bush l’un des experts du financement des campagnes électorales républicaines. Consul honoraire de Roumanie, mormon, marié à la belle sœur du sénateur de l’Utah Mitt Romney, et accessoirement voisin de D. Trump à Palm Beach, Rakolta a été nommé en 2019 pour sécuriser les investissements émiratis aux Etats-Unis. En effet, Abu Dhabi a créé au cours des dernières années plus de 120 000 emplois sur le sol américain, et représente le 4e investisseur du pays avec un montant annuel de 27 G$.

Toute la question consiste désormais à savoir si les EAU maintiendront le niveau de leurs relations commerciales avec la BITD française, dont ils sont l’un des plus gros clients, ou s’ils s’orienteront progressivement vers les industriels israéliens, également équipementiers des F-16 et des F-35.