F-15EX : Première simulation de mission à Nellis

Première mission avec les F-15C et E...

C'est dans l'immense périmètre de la base aérienne de Nellis que le F-15EX a été soumis à sa toute première mission d'essai opérationnelle en association avec des F-15C et des F-15E du 18 au 25 octobre. "Nous n'avons jamais effectué de tests opérationnels complets à grande échelle avec le F-15EX, car il n'est entre les mains de l'US Air Force que depuis six mois ", a déclaré le lieutenant-colonel Kenneth Juhl, pilote du F-15 au Centre de test et d'évaluation opérationnels de l'US Air Force. Il y a actuellement deux F-15EX en service. L'US Air Force en a pris livraison à la base aérienne d'Eglin, en Floride, en mars et avril 2021. L'avion devrait rejoindre le F-35, le F-16 et l'A-10 ainsi qu'un programme de chasseurs de sixième génération dans le cadre du concept quatre plus un destiné à rationaliser la flotte.

...A Nellis AFB

À Nellis, le détachement 6 de l'AFOTEC dirige les premiers essais et évaluations opérationnels du F-15EX avec des unités d'Eglin et de Nellis AFB, l'Air National Guard de l'Oregon et de la Floride et des sous-traitants. Le F-15X a subi une série de tests de développement pour s'assurer que l'appareil respecte les spécifications de construction et les normes de sécurité requises. Il a également effectué des missions opérationnelles dans le cadre de Northern Edge en Alaska.

Commandes de vol numériques

"L'objectif principal est de donner l'impulsion initiale aux tests opérationnels et à l'évaluation afin de vraiment évaluer la plate-forme de bout en bout, avec l'ajout d'un environnement de menace réaliste que nous avons ici à Nellis ", a déclaré Colton Myers, chef de projet des tests du F-15EX, programme de vol opérationnel. "L'une des grandes améliorations du [F-15] EX est qu'il s'agit d'un système de commande de vol numérique, donc d'un avion à commandes de vol électriques, par rapport au modèle C traditionnel, qui est un avion hydro-mécanique standard entièrement contrôlé par le pilote, alors que maintenant, c'est un ordinateur qui contrôle l'avion", a-t-il ajouté.

Vers le Red Flag

"Le complexe de tir de Nellis offre la possibilité non seulement d'obtenir un retour d'information instantané sur les performances des avions, mais aussi de récupérer les données pour les analyser en détail, afin de s'assurer que c'est bien ce qui se passe, ou mieux encore, de trouver les problèmes que nous avons rencontrés et d'utiliser ces données pour trouver des solutions et les mettre en œuvre aussi rapidement que possible", a-t-il ajouté. Après les tests à Nellis, Myers a déclaré que les avions retourneront à Eglin pour d'autres tests de développement. "Nous avons effectué des tests de développement au cours des derniers mois jusqu'à cet événement, qui est davantage axé sur les opérations", a-t-il déclaré ", par la suite, M. Juhl prévoit que le F-15EX participera éventuellement à des exercices comme Red Flag-Nellis.