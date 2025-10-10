F-15EX en Pologne : des officiers polonais ont effectué un vol à bord d'un Eagle II
© Boeing
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 10 octobre 2025 à 13:51

1682 mots

Trois officiers de la Force aérienne polonaise ont pu se rendre sur les installations de Boeing Defense and Space de Saint-Louis (Missouri). Sur place, ils ont pu apprendre les capacités du F-15EX Eagle II et même effectuer des vols en place arrière. Après une précédente présentation, il semblerait que la Pologne reste très intéressée pour l’acquisition du dernier né des Eagle de Boeing.

Trois officiers polonais en F-15EX

Le 2 octobre dernier, Boeing Defense a annoncé que trois officiers de la Force aérienne polonaise s'étaient rendus sur le site de l'industriel américain de Saint-Louis (Missouri, États-Unis). Le major-général pilote Ireneusz Nowak (inspecteur de la Force aérienne polonaise), le colonel Sebastian Paluch et le lieutenant

10/10/2025 13:51
Défense

Trois officiers de la Force aérienne polonaise ont pu se rendre sur les installations de Boeing Defense and Space de Saint-Louis (Missouri). Sur place, ils ont pu apprendre les capacités du F-15EX Eagle II et même effectuer des vols en place arrière. Après une précédente présentation, il semblerait que la Pologne reste très intéressée pour l’acquisition du dernier né des Eagle de Boeing.

Trois officiers polonais en F-15EX

Le 2 octobre dernier, Boeing Defense a annoncé que trois officiers de la Force aérienne polonaise s'étaient rendus sur le site de l'industriel américain de Saint-Louis (Missouri, États-Unis). Le major-général pilote Ireneusz Nowak (inspecteur de la Force aérienne polonaise), le colonel Sebastian Paluch et le lieutenant colonel pilote Łukasz Gradziński ont pu y apprendre les différentes

