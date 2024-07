Exposition Saint-Exupéry, fragments d'histoire au Musée de l'Air et de l'Espace

80 ans de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry

Le 31 juillet 2024 marque le 80ème anniversaire de la disparition tragique d'Antoine de Saint-Exupéry, célèbre pilote et écrivain, tombé en mer Méditerranée en 1944 aux commandes d'un F-5, soit un P-38 de reconnaissance photo. Pour honorer sa mémoire et son héritage, le musée de l'Air et de l'Espace propose une exposition exceptionnelle. Cette dernière invite les visiteurs de tous âges à explorer la vie riche et aventureuse de Saint-Exupéry, mettant en lumière ses exploits aéronautiques et leur influence profonde sur ses œuvres littéraires emblématiques.

L'histoire personnelle de l'écrivain et pilote

Les visiteurs auront l'occasion de découvrir comment l'histoire personnelle de Saint-Exupéry s'entrelace avec les événements majeurs de la Seconde Guerre mondiale, tout en offrant un regard moderne sur les sciences mobilisées aujourd'hui pour préserver et transmettre son héritage. L'exposition présente une typologie variée d'objets provenant des vastes collections du musée, enrichie par des prêts précieux. À travers cette commémoration, le musée de l'Air et de l'Espace rend hommage à un homme dont le parcours fascinant continue d'inspirer des générations, alliant l'aventure humaine et l'innovation scientifique pour raconter l'histoire de l'un des plus grands aviateurs-écrivains du XXe siècle.

Les restes de son F-5 Lightning

Mais, tout aussi intéressant, ce sont également les restes de l'épave de son F-5 aux commandes duquel il a perdu la vie qui sont exposés. C'est d'autant plus exceptionnel que jusqu'alors, les débris n'ont été exposés que temporairement et n'étaient plus accessibles que sur demande seulement, en raison de la crainte du MAE de les voir se dégrader trop rapidement. Une solution a été trouvée depuis. Les éléments remontés de l'avion, chargés de la mémoire de leur célèbre occupant, mais aussi témoins du destin d'un pilote de reconnaissance, sont confiés au musée de l’Air et de l’Espace depuis 2004 par le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines du ministère de la Culture (DRASSM). Des analyses sont réalisées sur les pièces avec les organismes référents en conservation et restauration des objets patrimoniaux afin de les préserver. Elles s'inscrivent désormais dans l'actualité de la sauvegarde et de la transmission des patrimoines aéronautiques de la Seconde Guerre mondiale et des périodes les plus récentes.

Jambe de train, turbocompresseur

A l’occasion de l’exposition « Antoine de Saint-Exupéry, fragments d’histoire », plusieurs fragments de P-38 sont présentés au public, dont certaines pièces inédites : la jambe du train principal, un fragment d'empennage, le turbocompresseur gauche ainsi que le berceau du turbocompresseur – ce dernier fournit notamment la clé de l'identification de l'appareil grâce au numéro de pièce unique 2734 L, apposé directement sur la chaîne de montage.

Un traitement pour préserver les restes de son avion

Restés immergés pendant 60 ans, ces fragments composés d'alliages, d'aluminium ou ferreux se dégradent une fois sortis de l'eau. Leur composition physico-chimique a été étudiée en partenariat avec le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF) et l'Institut Jean Lamour / Université de Lorraine, et un traitement de protection a été mis au point. Il s'agit d'une solution de carboxylates à base d'huile de colza, invisible et ne modifiant pas la composition des pièces. Une surveillance continue est toujours maintenue aujourd'hui afin de les préserver et permettre d'en exposer certaines sans qu'elles se dégradent. Ces pièces, témoins uniques de la disparition d’Antoine de Saint-Exupéry, constituent des passeurs de mémoire. L’exposition consacre également une séquence au protocole de conservation dédié à leur préservation.

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs : 17 € - Gratuit pour les moins de 26 ans (hors accès aux avions). Le billet d'entrée au musée donne accès à l'exposition temporaire. Gratuit le premier dimanche du mois.

Lieu d'exposition : salle d'exposition Grande Galerie