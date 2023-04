Expliseat lève 17 millions d'euros et ouvre une usine à Angers

La firme française Expliseat, qui s'est faite connaître en concevant et fabricant des sièges d'avions très allégés, vient d'annoncer qu'elle avait réalisé une levée de fonds de 17 millions d'euros auprès du fonds SPI (Sociétés de Projets Industriels), de Go Capital, de NCI et de l'un des actionnaires historiques d'Expliseat, BNP Paribas Développement.

25 000 sièges produits par an

Ce nouvel apport de capitaux va notamment permettre à Expliseat de tripler ses capacités industrielles grâce à l'implantation de son premier site à Angers (49) et ainsi se donner les moyens de répondre industriellement aux récentes commandes engrangées. Cette usine sera entièrement conçue autour d'une nouvelle organisation de la production grâce à l'intégration des technologiques numériques dans les processus de fabrication. Au total, ce sont plus de 6 000 mètres carrés pour une capacité de production de 25 000 sièges par an, extensible à 37 000 sièges par an grâce à un partenaire industriel situé à Montauban. Expliseat prévoit de tripler ses effectifs à Paris comme à Angers, en vue d'accélérer les ventes sur ses nouveaux marchés et de soutenir le développement industriel de ses nouveaux produits issus de la diversification amorcée en 2020.

Réduction de 600 à 1800 kilos de la masse des avions

L'entreprise, notamment avec le "TiSeat", le siège le plus léger au monde avec seulement 4 kilos, s'appuie sur des briques technologiques permettant d'améliorer l'efficacité énergétique des moyens de transport de voyageurs grâce à une expertise technique et industrielle dans l'utilisation de matériaux composites neufs et recyclés. Au total, ce sont plus de 100 brevets qui permettent de réduire la masse des avions de 600 à 1 800 kilos et générer une économie d'émissions de CO2 de 3 à 7% par passager.