Expleo vise une croissance à deux chiffres en 2024

En 2024, Expleo fera encore mieux qu'en 2023

L'année dernière, Expleo a vu son chiffre d'affaires progresser de 8,5 % par rapport à 2022 pour frôler le 1,4 Md€ tandis que la rentabilité a continué de s'améliorer avec un Ebitda qui a fait un bond de 17 % à 148 M€. Et cet acteur mondial de l'ingénierie et du conseil prévoit de faire en 2024 encore mieux qu'en 2023 puisque l'objectif visé cette année est de réaliser "une croissance organique à deux chiffres". Le groupe dirigé par Rajesh Krishnamurthy bénéficie des effets de sa stratégie de transformation mise en place en 2020.

Intelligence artificielle générative et innovation durable

"En 2023, le cap mis sur la diversification, l’innovation et les expertises numériques a permis de maintenir la croissance du Groupe malgré un contexte incertain dans de nombreux secteurs économiques", souligne Expleo qui va continuer à accentuer cette diversification en 2024 et cibler "les secteurs à forte croissance tout en accompagnant les clients vers davantage d’efficacité opérationnelle et en amplifiant l’innovation dans leurs programmes de transformation". "L’année 2024 marque le début d’un nouveau cycle qui s’inscrit, d’une part, dans la continuité de notre stratégie de mise en avant de notre expertise dans les domaines tels que l’intelligence artificielle générative et, d’autre part, sur l’innovation durable", souligne Rajesh Krishnamurthy.

Un conséquent réseau mondial d'experts qui sera renforcé en 2024

Expleo peut s'appuyer sur un conséquent réseau mondial d'experts. D'ores et déjà pas moins de 19 000 et qui seront encore plus nombreux puisque le groupe veut recruter 6 000 nouveaux experts cette année "afin de renforcer ses expertises dans des spécialités en forte demande tels que l’intelligence artificielle, l’ingénierie digitale, la cybersécurité et le développement de logiciels".