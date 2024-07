Expleo pousse ses solutions pour la conception avions de nouvelle génération

Expleo et ses filiales au Farnborough Airshow 2024

La société d'ingénierie et de conseils Expleo est présente au Farnborough Airshow 2024 (Hall 1, stand n°1305/ndlr) avec quatre de ses filiales : Aerotec Concept, Moorhouse, Silver Atena et Stirling Dynamics. L'occasion de présenter leurs innovations et solutions pour la conception et la fabrication d’aéronefs de nouvelle génération. Ces dernières associent l’ingénierie traditionnelle aux capacités numériques et digitales de pointe.

Une gamme d'innovations